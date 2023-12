Giữ ấm cho học sinh đến lớp dưới thời tiết 6 độ C ở Sa Pa

Rét tê tái kèm sương mù dày đặc, hơn 400 học sinh của Trường THCS Phan Si Păng, thị xã Sa Pa vẫn đi học chuyên cần, tích cực tham gia mọi hoạt động như thường nhật.

“Hằng ngày đi học em được các thầy cô nhắc nhở phải mặc quần áo ấm, đi giày đầy đủ. Trong lớp cũng có đầy đủ quạt sưởi nên chúng em đều yên tâm học tập”, em Thào Thị Dung, học sinh lớp 9A chia sẻ.

Lớp học kín gió, trang bị thêm quạt sưởi giữ ấm cho học sinh.

Các lớp học đều có cửa kính chắn gió, bên trong trang bị quạt sưởi. Những ngày nhiệt độ xuống thấp, các hoạt động ngoài trời cũng sẽ được chuyển vào trong lớp.

Theo cô Phạm Thúy Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Si Păng, tại trường còn có hơn 170 học sinh bán trú, do đó ngoài bảo đảm việc học, nhà trường còn tăng cường chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ của các em trong những ngày đông giá.

“Các phòng bán trú đều được trang bị quạt sưởi để khi trời rét sâu các em có thể sử dụng. Chúng tôi cũng bổ sung thêm cho mỗi giường 2 chăn ấm. Ngoài ra, đối với bữa ăn bán trú cũng duy trì đầy đủ chất dinh dưỡng, gần đến giờ ăn mới chia thức ăn cho các em để đảm bảo được nóng nhất, giúp giữ ấm cho cơ thể”, cô Phạm Thúy Hà nói.

Với đặc thù vùng cao Sa Pa, theo quy định, khi thời tiết xuống dưới 6 độ C sẽ cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Cừ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa cho biết, do Sa Pa địa hình phức tạp, có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau nên không áp dụng cứng nhắc mà linh hoạt tùy theo điều kiện của từng trường. Có những khu vực tâm rét nhiệt độ có thể xuống dưới 6 độ C trong nhiều ngày, mặc định cho học sinh nghỉ như vậy cũng không khả thi.

“Do đặc thù ở đây nếu cho học sinh nghỉ học, chúng tôi cũng không có thời gian dạy bù để đảm bảo kiến thức. Chính vì thế phải khắc phục bằng cách đảm bảo nơi ăn chốn ở, quần áo cùng các biện pháp giữ ấm cho học sinh. Năm học 2023 – 2024, Sa Pa có 64 trường với trên 25.000 học sinh. Địa bàn miền núi có nhiều đồng bào thiểu số như chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn, chính quyền và ngành giáo dục địa phương mỗi mùa đông đến đều kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ chăn, quần áo, giày tất, thực phẩm dinh dưỡng, thiết bị sưởi ấm, giữ nhiệt để các em học sinh yên tâm tới lớp, tới trường”, ông Trần Ngọc Cừ cho hay.