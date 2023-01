Giữ ấm cho học sinh vùng cao ngày giá rét

Nằm ở độ cao trên 1.370 m so với mặt nước biển, những ngày qua, nhiệt độ ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn rất thấp, thường xuyên chỉ ở mức trên dưới 10 độ C. Để chủ động phòng, chống rét cho học sinh, Trường mầm non Suối Giàng đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh biện pháp giữ ấm cho con em tại nhà, cũng như phải ăn mặc đủ ấm khi đến trường.

Chị Giàng Thị Ngọc Hoa, một phụ huynh cho biết: “Mấy hôm nay trời rét, cô giáo hướng dẫn cho phụ huynh phải cho con mặc áo ấm, để bảo vệ sức khỏe cho con đến trường. Đến trường được các cô chăm sóc chu đáo, tôi rất yên tâm”.

Các cô giáo vùng cao chăm sóc học sinh ngày giá rét.

Cô giáo Hoàng Thị Diễm Hương, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Suối Giàng cho hay, nhà trường hiện có 367 trẻ ở 3 điểm trường. Để chủ động phòng, chống rét cho trẻ, ngay từ đầu mùa đông, nhà trường đã huy động phụ huynh, các tổ chức chính trị xã hội trang bị thêm chăn ấm, thảm xốp lót nền, bình ủ nước ấm… Những ngày nhiệt độ xuống thấp, giáo viên sẽ kéo dài thời gian đón trẻ muộn hơn 30 phút so với ngày thường; hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời, mà sẽ tăng cường tổ chức các trò chơi vận động trong lớp để tăng thân nhiệt và tạo không khí học mà chơi, chơi mà học cho các bé.

“Khi các cháu ngủ ở lớp thì chúng tôi luôn chuẩn bị chăn ấm để đắp cho các con để đảm bảo sức khỏe cho các con. Đến giờ ăn thì luôn luôn có thức ăn nóng và nước nóng ở bình ủ nóng để cho các con uống”, cô giáo Hoàng Thị Diễm Hương nói.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Giàng có trên 400 học sinh ở bán trú. Để phòng, chống rét, các thầy cô giáo đã đến từng phòng hướng dẫn học sinh mặc đủ ấm trước khi đến lớp và hướng dẫn thực hiện ăn chín, uống sôi để đảm bảo sức khỏe.

Chăn ấm được các nhà trường mua sắm đầy đủ.

Em Phùng Thị Hoa, học sinh nhà trường cho biết: “Chúng em được các cô, các thầy hỗ trợ cho áo ấm, chăn và đệm để đảm bảo sức khỏe cho mùa rét”.

Thầy giáo Hà Việt Thành, hiệu trưởng Trường TH và THCS Suối Giàng cho biết thêm, trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, nhà trường đã huy động phụ huynh ở các thôn, bản đóng góp củi để đốt cho học sinh sưởi ấm tại khu bán trú.

“Song song với đó, nhà trường cùng phụ huynh xin một số nhà tài trợ tăng cường chăn ấm cho các con. Vào mùa đông giá rét nhà trường cũng tăng cường thực phẩm, dinh dưỡng để các con tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng”, thầy giáo Hà Việt Thành nói.

Các em học sinh vùng cao được ăn đủ no, đủ chất trong mùa đông.

Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hiện có 61 trường học với trên 28.500 học sinh. Ông Phan Thanh Hải, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện cho biết, tại các địa phương có nhiệt độ xuống thấp, các trường học có học sinh bán trú phải thường xuyên kiểm tra phòng ở của học sinh, có biện pháp chống gió lùa; đảm bảo cho các em ăn đủ no, đủ chất, uống nước ấm thường xuyên để đảm bảo sức khỏe. Ngành GD-ĐT cũng chỉ đạo các đơn vị trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho con em mình.

“Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị nhà trường căn cứ vào nhu cầu của mình để huy động các nguồn tài trợ, đóng góp, ủng hộ của các tổ chức cá nhân để ủng hộ chăn, tất, áo rét cho học sinh. Đồng thời, tuyên truyền đến các đơn vị trường thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học, đối với cấp THCS là dưới 7 độ và cấp mầm non, tiểu học là dưới 10 độ”, ông Phan Thanh Hải cho biết.

Các địa phương ở Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp phòng, chống giá rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh nhằm đảm bảo tỷ lệ chuyên cần 100%, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục năm học./.