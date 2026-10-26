Giữ gìn nguồn gen liệt sĩ - Hành trình tìm lại danh tính các Anh hùng

Hành trình tìm liệt sĩ - khi ký ức trở thành manh mối

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những trận đánh và nơi chôn cất đồng đội vẫn in sâu trong trí nhớ cựu chiến binh Đàm Đức Hoành. Từ những ký ức ấy, ông kiên trì lần tìm dấu tích, hy vọng giúp xác định danh tính, phần mộ và đưa các liệt sĩ trở về quê hương.