Giữ gìn nguồn gen liệt sĩ - Hành trình tìm lại danh tính các Anh hùng

VOV.VN - Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những trận đánh và nơi chôn cất đồng đội vẫn in sâu trong trí nhớ cựu chiến binh Đàm Đức Hoành. Từ những ký ức ấy, ông kiên trì lần tìm dấu tích, hy vọng giúp xác định danh tính, phần mộ và đưa các liệt sĩ trở về quê hương.
VOV.VN - Ngày 24/10, tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu quốc, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
VOV.VN - Từ ngày 23 đến 25/10, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền cơ sở thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.