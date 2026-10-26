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Giữ gìn nguồn gen liệt sĩ - Hành trình tìm lại danh tính các Anh hùng
Thứ Hai, 10:08, 26/10/2026

Giữ gìn nguồn gen liệt sĩ - Hành trình tìm lại danh tính các Anh hùng

VOV.VN - Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

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Thúy Hà-Nguyên Nhung/VOV1
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