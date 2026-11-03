Giữ tròn chữ hiếu, vẹn toàn trách nhiệm với con

Phận làm con, không để bố mẹ lo lắng đó là sự hiếu thảo

VOV.VN - Sau này khi trở thành cha mẹ, chúng ta mới thấu hiểu rằng việc tự chăm sóc tốt cho bản thân, không để bố mẹ phải lo lắng, đó mới là lời báo đáp tốt đẹp nhất.