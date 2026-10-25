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Gõ cửa chuyển đổi số từ y tế cơ sở Quảng Ninh

Chủ Nhật, 17:46, 25/10/2026
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VOV.VN - Chuyển đổi số y tế không chỉ là câu chuyện của các bệnh viện tuyến trên. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, nơi chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực phía Tây thành phố Quảng Ninh, bệnh án điện tử, ký số và hệ thống hình ảnh không in phim… đang thay đổi cách khám chữa bệnh hàng ngày.

 

Cầm mã thay sổ

Nhiều năm đi khám ở Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều, nay ông Nguyễn Minh Việt (74 tuổi, ở khu Đạm Thủy, phường Đông Triều) đã không phải mang theo cuốn sổ khám quen thuộc hay BHYT. Khám xong, mọi thông tin của ông đã có sẵn trên máy, bác sĩ nhắc ngay cho ông lượng đường trong máu tháng này cao hay thấp, mỡ máu ổn định hay lên xuống.

Còn anh Nguyễn Trọng Thái (18 tuổi, khu Trại Mới, phường Bình Khê) đến khám sức khỏe để xin việc. Khi lấy máu, chụp X-quang, anh Thái chỉ cần đưa ra một mã QR: "Tôi đi khám sức khỏe qua từng phòng, chỉ cầm mỗi mã QR. Nếu như trước đây tôi phải cầm các loại giấy tờ để đi từng phòng để khám, thì hiện tại tôi chỉ cần cầm một mã QR đến, rất nhanh, thuận tiện, tiết kiệm thời gian hơn".

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Ông Nguyễn Minh Việt lấy số thứ tự và mã khám bệnh từ kiosk thông minh ngay từ khi bước vào bệnh viện.

Mã QR in trên tấm giấy nhỏ mà anh Thái nhận được khi đăng ký khám ấy là chiếc chìa khóa mở ra cả một hệ thống phía sau. Khi bước vào bệnh viện, bệnh nhân quét căn cước công dân gắn chip tại máy kiosk tự động và có ngay số thứ tự, mã số khám. Với bệnh án điện tử toàn trình, mọi chỉ định, kết quả đều “chạy” trên hệ thống, người bệnh không phải cầm giấy tờ đi làm cận lâm sàng, cũng không phải cầm kết quả quay lại phòng khám.

Từ đầu năm 2026, Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều được nâng cấp cơ sở hạ tầng, vừa cải tạo xây mới các toà nhà chức năng, vừa nâng cấp hệ thống công nghệ. Hệ thống PACS (lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa) đưa 100% hình ảnh CT-Scanner, MRI, X-quang kỹ thuật số, siêu âm lên thẳng màn hình bác sĩ lâm sàng; chấm dứt việc in phim nhựa. Mẫu xét nghiệm đưa bằng hệ thống chuyển mẫu tự động, chỉ mất 20-30 giây thay vì 5-10 phút như trước.

Trên nền hạ tầng này, Mô hình thi đua “Chuyển đổi số toàn diện trong công tác y tế và quản lý Chi bộ” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai từ tháng 2/2026. Lực lượng nòng cốt là Chi bộ Khối Liên khoa - Hồi sức - Phòng khám, trực tiếp lãnh đạo chuyên môn tại 3 khoa trọng yếu.

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Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều được nâng cấp cả về cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin nâng cao khả năng khám chữa bệnh .

Kết quả 9 tháng qua cho thấy, 100% bác sĩ, điều dưỡng kê đơn, chỉ định cận lâm sàng và ký số trực tiếp trên hệ thống; sổ khám bệnh giấy và tờ điều trị giấy tại hệ thống phòng khám ngoại trú được loại bỏ hoàn toàn. Thời gian chờ khám trung bình từ 22-28 phút rút xuống còn khoảng 17 phút mỗi người bệnh. Tỷ lệ hài lòng qua khảo sát độc lập tăng từ 90% lên trên 95%. Chính chi bộ cũng “lên số”, với 100% tài liệu sinh hoạt được số hóa.

BSCKI Nguyễn Văn Tùng, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng, Chủ nhiệm Mô hình Chuyển đổi số cho biết, số hóa không thay đổi việc thăm khám trực tiếp, nhưng thay đổi cách đội ngũ y bác sĩ cho thuốc, phối hợp và đọc kết quả. "Trước đây cho thuốc viết khoảng 15 - 20 phút mới ra được chỉ định; nhưng khi số hóa thì hệ thống chỉ cần khoảng 1 - 2 phút thôi sau khi chẩn đoán xong. Điều dưỡng ở phòng bên kia họ vẫn xem được là bác sĩ đã cho thuốc gì. Về phần chẩn đoán hình ảnh, trước đây phải đợi trả về rồi đọc trên giấy, nhưng hiện tại trên hệ thống có kết quả là trả lên luôn, và những dấu hiệu bất thường thì cũng đánh dấu bằng những màu riêng biệt", bác sĩ Tùng khẳng định.

Mắt xích đầu tiên của dữ liệu lớn

Tuy vậy, con đường số hoá ở bệnh viện vẫn còn những gập ghềnh. Người bệnh thường xuyên thăm khám ở đây có tới 50-60% là người cao tuổi, bệnh mạn tính, phần nhiều ở khu vực nông thôn. Khâu khó nhất lại nằm ở cuối cùng: thanh toán. Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh viện mới đạt xấp xỉ 40-50%. Việc nghẽn mạng, ngân hàng xác nhận chậm cũng khiến người dân “ngại” quét mã, chuyển khoản.

Để khắc phục, Bệnh viện đã bố trí đội ngũ đón tiếp riêng, sử dụng cả mã QR tĩnh và QR động. Chi bộ cũng đề ra giải pháp huy động Đảng viên trẻ và Đoàn Thanh niên trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi quét mã QR thanh toán tại quầy tiếp đón. 

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Mô hình chuyển đổi số giúp cả công tác quản lý hành chính và chuyên môn khám chữa bệnh của các bác sĩ nhanh chóng, chính xác hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tùng, tuyến cơ sở có lợi thế lớn nhất vì là nơi gần dân nhất, thường xuyên trao đổi những vấn đề của người bệnh. Khi cần liên hệ tuyến trên, những thông tin khai thác từ ban đầu ấy chính là dữ liệu cốt yếu để hướng tới chẩn đoán chính xác. Hiện hệ thống PACS của bệnh viện mới liên thông nội bộ. Bệnh viện đang đề xuất nâng cấp để kết nối với các bệnh viện trên địa bàn thành phố, tiến tới liên thông toàn quốc khi có hệ thống dữ liệu chung quốc gia.

Ông Lê Kỳ Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, dữ liệu khám chữa bệnh tại bệnh viện không chỉ phục vụ nội bộ mà còn được chia sẻ. "Chúng tôi thực hiện công tác chuyển đổi số gắn liền với việc quản lý sức khỏe người dân toàn diện. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại bệnh viện, cung cấp dữ liệu phục vụ cho khám sức khỏe toàn dân. Khi bệnh nhân phải thực hiện chuyển tuyến thì toàn bộ dữ liệu chúng tôi sẽ chuyển tải toàn bộ cho công tác hội chẩn, phục vụ cho công tác theo dõi điều trị cho người bệnh sau này của tất cả các tuyến", ông Trường nhấn mạnh.

Đông Triều là một lát cắt trong bức tranh chung của chuyển đổi số ngành y tế ở Quảng Ninh. Theo Sở Y tế thành phố, đến tháng 9/2026, Quảng Ninh đã lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 1,4 triệu người dân địa phương, đạt hơn 98,8% dân số; 11/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đạt từ 95% trở lên đối với chỉ tiêu chính; tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt hơn 95%. Khi tuyến cơ sở gõ được cửa của từng người bệnh như ông Việt, như anh Thái, cánh cửa số của ngành y tế sẽ thực sự rộng mở.

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Quảng Ninh rà soát tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Từ ngày 13/10 đến 26/11/2026, đoàn liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 24 xã, phường, đặc khu. Đợt kiểm tra nhằm xác định chỉ tiêu chưa đạt, các nội dung còn thiếu, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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