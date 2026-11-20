Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, phần mềm, kết nối và quy trình nghiệp vụ trong chuyển đổi số. Để làm rõ những kết quả bước đầu, cũng như định hướng nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường.

PV: Thưa ông, xuất phát từ yêu cầu nào Cục Môi trường triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số lĩnh vực môi trường?

Ông Nguyễn Xuân Hải: Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Đặc biệt, Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “đối phó thụ động” sang “ứng phó chủ động”, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro. Đây là yêu cầu rất quan trọng, đòi hỏi công tác quản lý môi trường phải có sự thay đổi cả về tư duy, phương thức tổ chức thực hiện và công cụ quản lý.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường

Trên tinh thần đó, Kế hoạch hành động 100 ngày được ban hành nhằm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong chuyển đổi số lĩnh vực môi trường, tập trung xử lý những điểm nghẽn có tính nền tảng, liên quan trực tiếp đến thể chế, dữ liệu, hạ tầng công nghệ và quy trình nghiệp vụ. Mục tiêu là chuyển từ cách làm thiên về hoàn thành đầu việc, báo cáo tiến độ sang tổ chức thực hiện gắn với sản phẩm cụ thể và hiệu quả phục vụ công tác quản lý nhà nước.

PV: Những điểm nghẽn trọng tâm nào được xác định cần ưu tiên xử lý trong kế hoạch này, thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Hải: Các nhiệm vụ được triển khai theo ba nhóm trọng tâm. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và công cụ quản trị dữ liệu, trong đó có Kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu lĩnh vực môi trường. Thứ hai, rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu có khả năng chia sẻ, khai thác và sử dụng thống nhất. Thứ ba, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu đã có để giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ.

Chúng tôi xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Nếu dữ liệu không được chuẩn hóa, không được cập nhật thường xuyên và không có cơ chế chia sẻ thống nhất thì các phần mềm, nền tảng số dù được đầu tư cũng khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, cùng với hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu, từ điển dữ liệu, Cục sẽ tập trung rà soát các nguồn dữ liệu hiện có, xác định dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung, trách nhiệm cập nhật và quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu.

PV: Một trong những yêu cầu quan trọng là hình thành hệ thống dữ liệu môi trường thống nhất. Hiện việc chuẩn hóa và kết nối dữ liệu được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Hải: Đối với dữ liệu quan trắc môi trường, hệ thống Envisoft tiếp tục được khai thác để tiếp nhận, quản lý dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động, liên tục; từng bước chuẩn hóa cấu trúc, phương thức trao đổi và cơ chế kết nối với các hệ thống liên quan.

Cục Môi trường đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số.

Đối với dữ liệu hồ sơ, thủ tục và các đối tượng quản lý môi trường, việc số hóa, rà soát, đối soát và cập nhật được thực hiện theo hướng hình thành nguồn dữ liệu có thể tái sử dụng, hạn chế tình trạng mỗi hệ thống lưu trữ một kiểu hoặc phải nhập lại cùng một thông tin nhiều lần.

Từ năm 2018, Cục đã phát triển, chuyển giao phần mềm Envisoft cho các địa phương tiếp nhận, quản lý và khai thác dữ liệu quan trắc tự động, liên tục. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận dữ liệu của khoảng 3.000 trạm quan trắc tự động về không khí, nước mặt, nước biển, khí thải, nước thải và nước dưới đất. Cùng với đó, nền tảng TEDP được phát triển.

Về kết nối, chia sẻ, Cục đã phối hợp với Cục Chuyển đổi số, Bộ Công an và VNPT kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyển hạ tầng dự phòng và chuẩn bị tích hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia. Mục tiêu là dữ liệu phải được quản trị theo một chuẩn chung, có nguồn gốc, có cơ chế kiểm chứng, được cập nhật liên tục và có thể kết nối, chia sẻ an toàn. Khi đó, dữ liệu không chỉ phục vụ một đơn vị hay một phần mềm, mà trở thành tài sản dùng chung phục vụ quản lý nhà nước về môi trường.

PV: Dữ liệu được kết nối và khai thác hiệu quả sẽ tác động như thế nào đến phương thức quản lý, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương?

Ông Nguyễn Xuân Hải: Chuyển đổi số phải gắn chặt với đổi mới phương thức quản lý nhà nước, trong đó dữ liệu là nền tảng để thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, minh bạch và có thể kiểm tra, giám sát. Quan điểm xuyên suốt là Trung ương tập trung xây dựng thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn chuyên môn, quản lý hệ thống dữ liệu và giám sát tổng thể; địa phương phát huy vai trò chủ động, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo thẩm quyền được giao.

Việc phân cấp không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Ngược lại, khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ thống nhất, cơ quan quản lý ở Trung ương có thể theo dõi tình hình thực hiện, giám sát các nguồn thải và đánh giá trách nhiệm của từng địa phương minh bạch hơn. Địa phương cũng có điều kiện tiếp cận thông tin, chủ động phát hiện và xử lý các vấn đề môi trường phát sinh.

Định hướng này cũng phù hợp với những nội dung đang được hoàn thiện trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời gắn phân cấp với điều kiện thực hiện, nguồn lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường thống nhất, dùng chung, kết nối và chia sẻ. Chủ dự án, cơ sở và tổ chức cung cấp dữ liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường cũng được định hướng thực hiện trên môi trường điện tử.

PV: Từ nền tảng dữ liệu và hệ thống quan trắc hiện có, khả năng phát hiện sớm, cảnh báo và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm sẽ được nâng lên ra sao?

Ông Nguyễn Xuân Hải: Theo chúng tôi, hiệu quả của Kế hoạch hành động 100 ngày cần được nhìn nhận trên hai phương diện: Trước hết là xử lý được những điểm nghẽn về dữ liệu; tiếp đó là tạo nền tảng nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và kiểm soát ô nhiễm trong thực tiễn.

Về năng lực giám sát, cần phát huy hiệu quả mạng lưới quan trắc tự động, liên tục và cơ sở dữ liệu quốc gia. Với khoảng 3.000 trạm quan trắc tự động đã kết nối, cùng dữ liệu về hàng nghìn dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hồ sơ môi trường, cơ quan quản lý có điều kiện nâng cao khả năng đối chiếu giữa nguồn thải và diễn biến chất lượng môi trường.

Qua đó, việc xác định khu vực có nguy cơ ô nhiễm, lựa chọn đối tượng cần giám sát và tổ chức kiểm tra sẽ có trọng tâm hơn. Dữ liệu không chỉ phục vụ lưu trữ, báo cáo mà cần được khai thác trực tiếp trong giám sát, đánh giá chất lượng môi trường và hỗ trợ cơ quan quản lý đưa ra quyết định.

Đối với kiểm soát ô nhiễm nước mặt, cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu đánh giá sức chịu tải, kế hoạch quản lý chất lượng nước theo từng lưu vực; tăng cường theo dõi các thông số ô nhiễm, nhận diện khu vực có nguy cơ vượt ngưỡng và hỗ trợ các địa phương phối hợp xử lý. Việc kiểm soát hoạt động xả thải phải gắn với khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận, không để gia tăng tải lượng chất ô nhiễm tại những khu vực đã chịu áp lực lớn.

Đặc biệt, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được chỉnh lý theo hướng kiểm soát hoạt động xả thải theo từng thông số đã công bố khả năng chịu tải; không cho phép xả nước thải có thông số đã hết khả năng chịu tải vào nguồn tiếp nhận không còn khả năng chịu tải đối với thông số đó, trừ trường hợp chủ dự án, cơ sở có phương án xử lý đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước mặt. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm từ nguồn.

PV: Có thể kỳ vọng những chuyển biến rõ nét nào sau khi Kế hoạch hành động 100 ngày hoàn thành? Đâu là thách thức cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Xuân Hải: Đến nay, nhiều điểm nghẽn về mô hình dữ liệu, phần mềm, kết nối, tích hợp và quy trình nghiệp vụ cơ bản đã được tháo gỡ. Những kết quả đạt được không chỉ nằm ở việc hoàn thành các sản phẩm kỹ thuật, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành cách tiếp cận mới trong quản lý: Dữ liệu phải được chuẩn hóa, quản trị xuyên suốt vòng đời và đưa vào sử dụng thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc chuyên môn.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận 100 ngày là khoảng thời gian tập trung xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số, không đồng nghĩa với việc có thể giải quyết ngay tình trạng ô nhiễm tồn tại lâu năm tại các lưu vực sông. Chất lượng nước còn phụ thuộc vào việc đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải, kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm và sự phối hợp thực chất của các địa phương.

Thời gian tới, việc kết nối giữa Trung ương và địa phương, giữa các hệ thống dữ liệu cần tiếp tục được tăng cường, bảo đảm thông tin được chia sẻ thông suốt, phục vụ trực tiếp công tác quản lý. Đồng thời, cần tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hiện có, tránh tình trạng dữ liệu phân tán, trùng lặp, không thể khai thác đồng bộ.

Theo tôi, kết quả quan trọng nhất sau 100 ngày không chỉ là hệ thống công nghệ được cải thiện, mà phải là nền tảng dữ liệu và năng lực quản lý được nâng lên, tạo chuyển biến từ giám sát phân tán sang giám sát có hệ thống; từ phát hiện, xử lý khi ô nhiễm xảy ra sang chủ động cảnh báo, phòng ngừa và kiểm soát từ nguồn. Đây cũng là tiền đề để triển khai hiệu quả hơn các kế hoạch quản lý, từng bước cải thiện thực chất môi trường sống của người dân.

PV: Xin cảm ơn ông!