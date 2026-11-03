English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gỡ điểm nghẽn, đưa nguồn lực phát triển đến với đồng bào vùng cao Đà Nẵng

Thứ Ba, 11:50, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 mở ra nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đà Nẵng. Tuy nhiên, một số dự án còn vướng mắc, đòi hỏi thành phố quyết liệt tháo gỡ để nguồn lực sớm phát huy hiệu quả.

Những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và giảm nghèo tại nhiều địa phương miền núi thành phố Đà Nẵng.

Tại xã Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đồng thời đầu tư hạ tầng thiết yếu, góp phần rất lớn vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ cho biết: “Hai nguồn chương trình mục tiêu đã hỗ trợ bà con nhân dân rất nhiều, nhất là chương trình giảm nghèo tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, còn Chương trình 135 tập trung đầu tư hạ tầng địa phương. Những năm qua, nhờ nguồn vốn đó, công tác giảm nghèo và phát triển ở Thạnh Mỹ có chuyển biến rất mạnh”.

go diem nghen, dua nguon luc phat trien den voi dong bao vung cao Da nang hinh anh 1
Các chương trình mục tiêu quốc gia trở thành động lực để miền núi Đà Nẵng phát triển bền vững

Bước sang giai đoạn 2026-2030, trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp giai đoạn 2026-2035, thành phố Đà Nẵng tiếp tục dành nguồn lực lớn cho khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng kế hoạch vốn thành phố giao năm 2026 cho hợp phần thứ hai là 870 tỷ đồng. Trong đó, 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giao kế hoạch vốn 354 tỷ 500 triệu đồng. Đến ngày 30/9/2026, các xã đã phân bổ 324 tỷ 500 triệu đồng, đạt gần 94%. 

Với nguồn vốn chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang năm 2026, kế hoạch vốn là hơn 503 tỷ 685 triệu đồng; đến cuối tháng 9, giải ngân đạt hơn 219 tỷ đồng, tương đương 43,51%. Một số xã như A Vương, Sông Vàng, Bến Hiên, La Êê, Phước Hiệp, Nam Trà My và Trà Vân có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Những con số này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa việc phân bổ nguồn lực và đưa vốn vào các công trình, dự án cụ thể.

go diem nghen, dua nguon luc phat trien den voi dong bao vung cao Da nang hinh anh 2
Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần cải thiện hạ tầng giao thông miền núi Đà Nẵng

Theo các địa phương và ngành chức năng, khó khăn không chỉ nằm ở nguồn vốn mà còn ở thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán, năng lực tổ chức thực hiện và điều kiện đặc thù của từng địa bàn. Miền núi rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân tán; trong khi việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt thêm yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là ở những lĩnh vực chuyên môn như đầu tư, tài chính, đất đai và quản lý dự án.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành đang tập trung giải ngân nguồn kinh phí còn tồn đọng của giai đoạn trước, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những địa phương có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới.

“Hiện nay chúng tôi đang tập trung giải ngân cho năm 2026, bởi vì nguồn kinh phí còn tồn đọng của giai đoạn trước. Các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng tôi ưu tiên trước. Chúng ta không dàn trải đều mà có những ưu tiên, có đặc thù riêng của từng vùng để phát triển kinh tế cũng như xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn tới”, bà Hậu nói.

go diem nghen, dua nguon luc phat trien den voi dong bao vung cao Da nang hinh anh 3
Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia tạo điều kiện phát triển KTXH vùng cao

Từ thực tế triển khai, yêu cầu đặt ra là phải rà soát kỹ danh mục đầu tư, tránh trùng lặp, dàn trải và lãng phí. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương đánh giá lại hiệu quả dự án đã được đầu tư trong giai đoạn trước, làm cơ sở đề xuất những công trình thực sự cần thiết.

“Trên cơ sở kinh nghiệm trong quá trình triển khai ở giai đoạn một, đề nghị các địa phương tập trung rà soát và đánh giá kỹ toàn bộ hạ tầng đầu tư trước đây, để đề xuất phù hợp, tránh dàn trải, tránh lãng phí trong đầu tư”, ông Hà cho biết.

Từ nay đến cuối năm 2026, các đơn vị địa phương thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ giải ngân cả nguồn vốn chuyển tiếp và nguồn vốn của giai đoạn mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán; kịp thời điều chỉnh những danh mục không còn nhu cầu hoặc không thể triển khai. Với các dự án đủ điều kiện, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện; những vướng mắc vượt thẩm quyền cấp xã phải được sở, ngành thành phố hỗ trợ xử lý rõ đầu mối, rõ thời hạn.

Để khắc phục tình trạng chậm tiến độ, thành phố đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn; đồng thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các danh mục công trình gặp vướng mắc hoặc đã hoàn thành còn dư vốn. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã có tỷ lệ giải ngân thấp phải xác định rõ nguyên nhân, lập cam kết tiến độ, từng dự án.

“Thành lập tổ công tác, trong đó có một đồng chí tổ trưởng là Ủy viên Thường vụ, hai đồng chí là Phó các sở để trực tiếp xuống hỗ trợ, trao đổi, chỉ đạo. Mục tiêu thì một, giải pháp thì phải mười, hành động phải quyết liệt, cụ thể, sát sao. Hành động phải cụ thể và quyết liệt hơn nữa, thể hiện bằng con số, cụ thể là phần trăm tỷ lệ giải ngân”, ông Hưng cho biết.

go diem nghen, dua nguon luc phat trien den voi dong bao vung cao Da nang hinh anh 4
Giai đoạn 2026-2030 thành phố Đà Nẵng tiếp tục dành nguồn lực lớn cho khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đẩy nhanh giải ngân không có nghĩa là chạy theo con số bằng mọi giá. Điều quan trọng là mỗi công trình phải đáp ứng nhu cầu thiết thực, mỗi mô hình sinh kế phải phù hợp điều kiện từng vùng và có khả năng duy trì, phát triển. Khi điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu và người dân thực sự được thụ hưởng, các chương trình mục tiêu quốc gia mới trở thành động lực để miền núi Đà Nẵng phát triển bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng cao và đô thị.

ty-le-ho-so-duoc-tiep-nhan-xu-ly-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-o-xa-song-vang-duoc-nang-cao-nho-chuyen-doi-so.jpg

Từ chuyển đổi số đến sinh kế bền vững ở vùng cao Đà Nẵng

VOV.VN - Gắn kết với các Chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số đang tạo cơ hội để đồng bào miền núi Đà Nẵng tiếp cận tri thức, nâng cao kỹ năng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây là hướng đi thiết thực nhằm phát huy nội lực cộng đồng, cải thiện sinh kế và tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, tạo cơ hội an cư
Đà Nẵng tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, tạo cơ hội an cư

VOV.VN - Đà Nẵng đang đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người dân. Cùng với mở rộng nguồn cung, thành phố chú trọng bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xét duyệt hồ sơ, huy động nguồn lực và chuẩn bị vốn vay, giúp người dân có thêm cơ hội sở hữu nhà ở phù hợp.

Đà Nẵng tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, tạo cơ hội an cư

Đà Nẵng tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, tạo cơ hội an cư

VOV.VN - Đà Nẵng đang đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người dân. Cùng với mở rộng nguồn cung, thành phố chú trọng bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xét duyệt hồ sơ, huy động nguồn lực và chuẩn bị vốn vay, giúp người dân có thêm cơ hội sở hữu nhà ở phù hợp.

Người có uy tín - cầu nối giữa chính quyền và đồng bào Chăm
Người có uy tín - cầu nối giữa chính quyền và đồng bào Chăm

VOV.VN - Tại xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), những người có uy tín trong đồng bào Chăm không chỉ đơn thuần là già làng hay chức sắc ở thôn, mà còn là trách nhiệm và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng. Họ là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và đồng bào Chăm.

Người có uy tín - cầu nối giữa chính quyền và đồng bào Chăm

Người có uy tín - cầu nối giữa chính quyền và đồng bào Chăm

VOV.VN - Tại xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), những người có uy tín trong đồng bào Chăm không chỉ đơn thuần là già làng hay chức sắc ở thôn, mà còn là trách nhiệm và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng. Họ là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và đồng bào Chăm.

Cấp đất cho đồng bào nghèo, tạo sức bật ở vùng biên Ia Rvê
Cấp đất cho đồng bào nghèo, tạo sức bật ở vùng biên Ia Rvê

VOV.VN - Tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, 28 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo chưa có đất ở vừa được bốc thăm nhận đất. Với những gia đình nhiều năm phải ở nhờ, sống bằng nghề làm thuê, đây không chỉ là cơ hội ổn định chỗ ở mà còn mở ra hy vọng có tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Cấp đất cho đồng bào nghèo, tạo sức bật ở vùng biên Ia Rvê

Cấp đất cho đồng bào nghèo, tạo sức bật ở vùng biên Ia Rvê

VOV.VN - Tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, 28 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo chưa có đất ở vừa được bốc thăm nhận đất. Với những gia đình nhiều năm phải ở nhờ, sống bằng nghề làm thuê, đây không chỉ là cơ hội ổn định chỗ ở mà còn mở ra hy vọng có tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục