Gỡ trạm thu phí án ngữ nhiều năm trên Quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương

Bộ GTVT báo cáo Chính phủ triển khai thu phí không dừng ETC ở các sân bay

VOV.VN - Theo Bộ GTVT, tài khoản thu phí giao thông tự động ETC chỉ được sử dụng để phục vụ việc thanh toán phí đường bộ. Do vậy, để triển khai thu phí không dừng ETC tại các cảng hàng không, cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của hệ thống thu phí điện tử không dừng...