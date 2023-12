“Góp củi” sưởi ấm học trò vùng cao Sơn La

Ngọn lửa ấm áp trên sân trường đã trở thành một phần không thể thiếu với cô và trò Trường mầm non Bình Minh Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, chỉ còn 5 – 7 độ C. Những đứa trẻ với đôi má ửng đỏ vì lạnh, bàn tay tê buốt... háo hức ngồi xung quanh sưởi ấm.

Cô và trò Trường mầm non Bình Minh Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) đốt lửa sưởi ấm.

Dù nhiệt độ xuống thấp, tiết trời lạnh giá, có những ngày trường học chìm trong sương mù dày đặc, nhưng gần 600 học sinh tại 11 điểm trường của nhà trường vẫn đi học đều đặn. Mỗi phòng lớp học, không gian sinh hoạt của nhà trường đều được chỉnh trang, đảm bảo đủ ấm, duy trì hoạt động dạy và học.

Cô Quàng Thị May, giáo viên Trường mầm non Bình Minh Co Mạ chia sẻ, Co Mạ mùa đông giá rét, nhưng do phụ huynh phải đi làm xa nên gửi con trẻ để nhà trường chăm lo. Phụ huynh đã góp củi để các cô đốt lửa sưởi ấm, đun nước ấm cho các con uống, rửa tay. Trong lớp học thì các cô trải thảm, đệm, kín cửa để các con luôn giữ ấm để bảo vệ sức khoẻ.

Hoạt động giảng dạy, học tập được duy trì, song song với đảm bảo sức khoẻ cho trẻ.

Tại Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ, có hơn 630 học sinh, trong đó phần lớn sinh hoạt tập trung tại khu bán trú và khu trọ xung quanh trường do hầu hết các em nhà ở xa. Bởi vậy, các thầy, cô giáo luôn dành thời gian, sự quan tâm, chăm sóc để giúp học trò bảo vệ sức khoẻ trong những ngày đông giá rét.

Thầy Lê Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Co Mạ là xã vùng cao nên nhiệt độ thường thấp hơn so với nơi khác, kèm theo sương muối, băng giá, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và việc học tập của các em học sinh. Như những ngày qua liên tục có các đợt không khí lạnh tăng cường. Nhà trường đã thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin thời tiết và thường xuyên rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất lớp học, phòng ở bán trú của học sinh; chuẩn bị cho học sinh ở bán trú đủ chăn ấm, cơm canh đủ nóng.

Học sinh Trường PTDT bán trú THCS Co Mạ nhận chăn ấm, áo ấm từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm.

Mùa đông năm nay, Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ cũng tiếp nhận nhiều chăn ấm, quần áo, giày dép từ tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh gửi tới ủng hộ các em học sinh. Sự quan tâm và những món quà ấm áp đã giúp học trò vùng cao thêm phấn khởi để nỗ lực học tập.

Em Giàng Thị Liên, học sinh lớp 7B, Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ cho biết, mỗi đợt lạnh về học sinh ở đây đều được các thầy cô giáo thông báo trước, để chuẩn bị quần áo ấm. Thầy cô nhắc nhở hạn chế ra ngoài vào những ngày rét đậm. Ăn uống cũng được ăn cơm canh nóng. Thầy cô còn đi xin quần áo, chăn ấm cho chúng em đủ ấm trong mùa đông, có sức khoẻ để học tập.

Không gian sinh hoạt của trẻ được đảm bảo kín gió, đầy đủ đệm, gối, chăn ấm.

Thuận Châu là huyện nghèo của tỉnh Sơn La, có 78 trường học từ bậc mầm non đến THCS, với tổng số gần 50.000 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn. Địa hình chia cắt cùng diễn biến phức tạp của thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động giảng dạy, học tập của thầy trò nơi đây. Ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chủ động các phương án ứng phó với các đợt rét đậm, rét hại, để việc dạy và học không bị ảnh hưởng.

Nhà trường chỉnh trang các phòng, lớp học, đảm bảo giữ ấm cho học sinh.

Ông Nguyễn Đức Tôn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, Sơn La thông tin, phòng đã thường xuyên nắm bắt thông tin theo chỉ đạo chung của Bộ, của địa phương, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là các trường mà các cháu học sinh ở bán trú, thường xuyên cập nhật tình hình, chuẩn bị quần áo, chăn màn để tránh việc các cháu bị ảnh hưởng bởi thời tiết tới sức khoẻ. Với những trường có điều kiện còn khó khăn, phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng cao.

Trường PTDT bán trú THCS Co Mạ chìm trong sương mù, giá rét.

Rét đậm, rét hại vẫn đang tiếp diễn ở vùng cao Sơn La; nhiều điểm trường, lớp học ở vùng cao sương mù giăng kín. Ngoài sự chủ động của mỗi địa phương và các nhà trường, luôn cần cộng đồng chung tay “góp củi” để giúp thầy và trò nơi đây vượt qua những khó khăn trong những ngày đông rét.