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Góp vốn nhỏ nhưng tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 11:42, 26/10/2026
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VOV.VN - Từ những công việc nhỏ như làm đũa, cần câu, bằng sự khéo léo và cần cù, nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số ở phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, đang từng bước tạo dựng sinh kế ổn định, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình.

Được thành lập vào tháng 12/2023 với 8 thành viên, nhóm sinh kế tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, là mô hình giúp phụ nữ cải thiện thu nhập từ những công việc nhỏ, phù hợp với điều kiện gia đình. Mô hình này được hỗ trợ của Liên minh Na Uy tại Việt Nam (Norwegian Mission Alliance). 

Mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng để phát triển sinh kế, gồm 4 triệu đồng không hoàn lại và 1 triệu đồng cho vay không tính lãi. Nhờ nguồn vốn ban đầu này, các thành viên có thể mua nguyên liệu làm đũa, cần câu, tranh thủ thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.

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 Nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số ở phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, đang từng bước tạo dựng sinh kế ổn định, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình. (Ảnh: Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam)

Điều làm nên giá trị của mô hình không chỉ là nguồn vốn nhỏ mà còn là tinh thần cùng làm, cùng tiết kiệm và tương trợ lẫn nhau. Hàng tháng, các thành viên gặp gỡ để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi công việc và đóng góp vào quỹ chung. Mỗi người tiết kiệm 100.000 đồng/tháng để hoàn trả khoản vay, đồng thời góp thêm 20.000 đồng vào quỹ tương trợ. Quỹ được sử dụng để giúp đỡ thành viên khi gặp khó khăn và tổ chức các hoạt động chung, qua đó tăng thêm sự gắn kết giữa những người phụ nữ.

Từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, mỗi thành viên đã tích lũy được tổng cộng 2,4 triệu đồng. Sau khi hoàn trả khoản vay 1 triệu đồng từ dự án, mỗi người nhận lại 1,4 triệu đồng tiền tiết kiệm.

Với các thành viên, thành quả sau hai năm không chỉ là số tiền tích lũy mà còn là thói quen tiết kiệm và sự tự tin trong quản lý thu nhập, chi tiêu gia đình. Từ những công việc giản dị, họ có thêm nguồn thu đều đặn mà không phải rời xa gia đình hay từ bỏ công việc thường ngày.

Mô hình cho thấy, nguồn vốn không lớn vẫn có thể tạo nền tảng cho sinh kế bền vững khi được kết hợp với sự cần cù, tinh thần tương trợ và cách làm phù hợp với điều kiện địa phương. Đặc biệt, cơ chế quay vòng vốn giúp nguồn lực tiếp tục đến với những phụ nữ khác có nhu cầu cải thiện sinh kế, mở rộng cơ hội tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình.

Thông qua mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phát huy vai trò kết nối phụ nữ với các nguồn lực và cơ hội phát triển kinh tế. Từ những hỗ trợ thiết thực, phụ nữ có thêm điều kiện chủ động cải thiện cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

PV/VOV.VN
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