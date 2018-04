Grab đề nghị điều tra việc mạo danh tài xế Grab-Bike “chặt chém” khách

Theo Grab Việt Nam, việc xuất hiện một số đối tượng lợi dụng đồng phục Grab-Bike bắt khách, mạo danh tài xế Grab-Bike không chỉ gây ra tình trạng mất trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn mà còn ảnh hưởng lớn tới uy tín của Grab và các đối tác tài xế chân chính khác. Đồng thời, đây cũng là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Grab khi sử dụng áo và đồng phục có gắn logo, thương hiệu của Grab ngoài mục đích đưa đón khách thông qua ứng dụng khi chưa được sự đồng ý của Grab.

Tài xế Grab đứng đợi khách trước bến xe Miền Đông dịp Tết.

Để giải quyết hiệu quả tình trạng lợi dụng đồng phục Grab-Bike bắt khách, Grab Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị hỗ trợ điều tra các đối tượng mạo danh tài xế Grab-Bike và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đến Phòng An ninh kinh tế - Công an TP. HCM. Trong suốt quá trình này, Grab cam kết sẵn sàng cung cấp các thông tin hỗ trợ và phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu nhằm rà soát, xác minh phục vụ công tác điều tra, xử lý cũng như tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự đường phố.

Theo Công ty Grab Việt Nam, hiện nay tại Hà Nội và TP. HCM xuất hiện nhiều tài xế giả mạo tài xế Grab-Bike để đón khách. Những tài xế giả mạo này tập trung đông tại các khu vực người như bến xe Mỹ Đình, bến xe Gia Lâm (Hà Nội), bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM)… và tìm cách mời, chèo kéo khách hàng đi xe không qua ứng dụng. Sau đó, nhóm tài xế giả mạo này sẽ cố tình nhập sai địa chỉ đón, điểm đến để “chặt chém” khách hàng./.

