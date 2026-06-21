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GS.TS Đoàn Xuân Tiên làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc

Chủ Nhật, 14:53, 21/06/2026
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VOV.VN - Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8 (2026-2031) ngày 20/6/2026, tại Hà Nội đã bầu ra Ban chủ nhiệm mới và lên định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc thời gian qua hoạt động trong bối cảnh kinh tế – xã hội có nhiều biến động, đặc biệt là giai đoạn đầu chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, cùng với những thay đổi sâu rộng trong hệ thống chính sách kế toán, thuế, tài chính và lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đã nỗ lực cao độ và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

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Đại hội lần 8 CLB Kế toán trưởng toàn quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết.

Tiếp tục với vai trò đơn vị hạt nhân, nòng cốt của Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA), "cánh tay nối dài" trong cộng đồng kế toán trưởng, VAA đặt nhiều kỳ vào Nhiệm kỳ VIII của Câu lạc bộ. Về định hướng và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VAA Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, Câu lạc bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng chuyên sâu; nâng tầm vai trò tư vấn, phản biện; chủ động dẫn dắt triển khai IFRS và chuyển đổi số trong cộng đồng kế toán trưởng; đẩy mạnh truyền thông xây dựng và lan toả thương hiệu CLB qua Tạp chí Kế toán và kiểm toán, báo chí, truyền thông....Đặc biệt, trong thời gian tới, Câu lạc bộ coi trọng hơn nữa công tác phát triển hội viên và xây dựng đội ngũ chuyên gia nòng cốt. Và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cần kiên định giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tính liêm chính trung thực, khách quan của người làm kế toán - kiểm toán.

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      Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VAA Nguyễn Tuấn Anh

Đại hội đại biểu lần thứ 8 (2026-2031) Câu lạc bộ Kế toán trưởng đã bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ với với 21 thành viên. GS.TS Đoàn Xuân Tiên (hiện đang là Chủ tịch VAA) được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc Nhiệm kỳ VIII. Ba Phó Chủ nhiệm gồm: Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; bà Hà Thị Tường Vy - UV Ban Thường trực, Phó Chủ tịch kiêm TTK VICA; bà Trần Thị Thu Hương - Phó chánh văn phòng VAA.

Ban kiểm tra Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc Nhiệm kỳ VIII mới gồm 3 thành viên: Bà Hà Thị Tường Vy - UV Ban Thường trực, Phó Chủ tịch kiêm TTK VICA giữ chức Trưởng ban; ông Nguyễn Xuân Phú - Phó Ban Tài chính Tập đoàn EVN và ông Nguyễn Văn Được - UV BCH VAA, Giám đốc Công ty luật Trọng Tín.

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GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch VAA, Chủ nhiệm CLB Kế toán trưởng toàn quốc nhiệm kỳ 2026  -2031

Đại diện Ban Chủ nhiệm kỳ VIII, Chủ nhiệm Đoàn Xuân Tiên chia sẻ: "Bước vào nhiệm kỳ VIII trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, áp dụng IFRS và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Ban Chủ nhiệm cam kết sẽ kế thừa những thành quả từ những nhiệm kỳ trước, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và thiết thực hơn.

Lấy hội viên làm trung tâm, lấy chất lượng chuyên môn làm nền tảng, lấy uy tín nghề nghiệp làm giá trị cốt lõi. Chúng tôi cam kết hành động với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, minh bạch của cầu thị, phát huy trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến hội viên, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý và các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện thắng lợi".

Đại hội đã thông qua dự thảo nghị quyết. Đại hội kỳ vọng tất cả hội viên Câu lạc bộ hội tụ đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh, phấn đấu phát huy tốt vị trí, vai trò của kế toán trưởng, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế Việt Nam. Tập trung trí tuệ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và chiến lược kế hoạch xây dựng, phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội tin tưởng với những thành công đã đạt được và những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn các nhiệm kỳ. Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc nhất định sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị kế toán trưởng toàn quốc năm 2024.jpg

Hơn 500 kế toán trưởng toàn quốc tề tựu ở Cần Thơ chia sẻ chuyển đổi số

VOV.VN - Hội nghị kế toán trưởng toàn quốc năm 2024 tổ chức tại Cần Thơ với hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, cơ quan kiểm toán Nhà nước, cơ quan tài chính địa phương, các hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế, các Kế toán trưởng, giám đốc tài chính, kiểm toán viên, giảng viên đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

PV/VOV.VN
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