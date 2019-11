Hà bá “nuốt” trôi đường quốc lộ, nhiều nhà dân ở An Giang ​

Ngày 23/11, ông Ngô Công Thức, Bí thư huyện ủy An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất, làm đường dẫn lên cầu Chắc Rè và một phần đường giao thông nông thôn qua khu vực thuộc tổ 3, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, sụp xuống kênh.



Hiện trường vụ sạt lở.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ, ngày 22/11, tại khu vực này, đã xảy ra vụ sạt lở đất, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng hơn 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 40m, làm lở hoàn toàn phía nam đường dẫn lên cầu Chắc Rè và một phần đường giao thông nông thôn qua khu vực này sụp xuống kênh. Đây là khu vực đang thi công cầu Chắc Rè.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng hơn 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 40m.

Mặc dù vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 1 xe lu, 1 chiêc phà máy bơm cát và 2,1 tấn sắt của đơn vị thi công bị chìm xuống kênh, ước thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 4 hộ dân.

Ngoài ra, sạt lở còn làm ảnh hưởng đến 4 hộ dân sống gần đó, trong đó có 1 căn nhà bị sập hoàn toàn xuống kênh, 1 căn nhà bị sập một phần và nhiều tài sản có giá trị khác của người dân bị chìm, hư gỏng nặng gồm: 7 chiếc thuyền, 2 bè cá, nhiều dụng cụ đánh bắt cá của người dân…Khu vực sạt lở nằm trên tuyến đường, cầu đang trong quá trình thi công, sau khi bị sạt lở, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở xảy ra, các lực lượng chức năng của huyện An Phú và xã Vĩnh Hội Đông đã kịp thời có mặt, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực sạt lở nguy hiểm di dời người và tài sản đến nơi an toàn; tiến hành kéo dây, lắp đặt biển báo tạm; cắt cử lực lượng túc trực, tiếp tục theo dõi để cảnh báo kịp thời cho người dân biết tình hình diễn biến sạt lở./.