Hạ Long tràn lan ô tô dừng đỗ trái quy định trên vỉa hè, lòng đường

Mặc dù có biển báo cấm dừng đỗ nhưng trên một số tuyến phố chính của thành phố Hạ Long như Hoàng Long, Trần Quốc Nghiễn, đường bao biển Bãi Cháy…không khó để bắt gặp những hàng xe ô tô nối đuôi nhau dừng, đỗ tràn lan.

Những chiếc xe ô tô đậu đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè nhiều giờ, qua đêm, thậm chí nhiều chủ phương tiện còn sử dụng bạt phủ lên xe để nhiều ngày như thể là gara ô tô riêng của gia đình.

Anh Nguyễn Văn Nam, người dân phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long nói: “Việc người dân đỗ xe tràn lan dưới lòng, lề đường ở đã hình thành từ rất lâu rồi, bắt đầu từ thói quen dừng đỗ xe không có quy định của mọi người.

Đường sá hiện nay cũng rộng rãi nên mọi người cứ nghĩ đỗ vào vỉa hè một chút cũng không sao nhưng thực ra sẽ gây cản trở giao thông rất là lớn, gây khuất tầm nhìn, đồng thời cũng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện nay có rất nhiều khu vực đỗ xe được quy hoạch dành riêng cho đỗ xe ô tô. Tôi nghĩ những tài xế nên chấp hành đúng qui định để làm cho thành phố văn minh hơn”.

Anh MarCus Levi, khách du lịch Tây Ban Nha tỏ ra rất ngạc nhiên khi có nhiều phương tiện đỗ chắn cả lối đi dành cho người đi bộ: “Tôi nghĩ có lẽ họ nên đánh xe ra một nơi khác vì để đây rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Nên có bãi xe đỗ xe công cộng đủ rộng sẽ là hợp lý và người ta sẽ phải trả tiền để đỗ, chứ không phải đỗ xe ở ngoài lòng đường như thế này, vì đây không phải là nơi để đỗ xe”.



Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng CSGT Công an thành phố Hạ Long đã xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định, xử phạt hành chính gần 2 tỷ đồng. Mặc dù các lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân về quy định dừng, đỗ xe tại các tuyến phố nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra. Có chăng nhiều người chỉ chấp hành khi có sự kiểm tra của lực lượng chức năng, nhưng khi lực lượng chức năng không có mặt những chủ phương tiện lại tiếp tục vi phạm.

Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng CSGT Công an thành phố Hạ Long đã tiến hành xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định, xử phạt hành chính gần 2 tỷ đồng.

Thiếu tá Võ Quang Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thành phố Hạ Long (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho rằng, nguyên nhân xảy ra tình trạng người dân dừng đỗ xe tràn lan hiện nay là việc quy hoạch các bãi đỗ xe của thành phố Hạ Long chưa theo kịp nhu cầu về gửi, đỗ xe của người dân, quỹ đất dành cho các bãi gửi xe còn hạn chế cộng với việc cơ sở hạ tầng của các đô thị mới chưa gắn liền với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

“Qua công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với đặc thù là thành phố du lịch có nhiều du khách, họ cũng chưa biết và nắm rõ luật nên chúng tôi cũng tuyên truyền và nhắc nhở để không tái phạm. Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng để kiểm tra các bãi trông gửi xe ô tô và mô tô xe máy. Các bãi này luôn được quản lý chặt chẽ, các cá nhân hay tổ chức mà có hành vi vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc”, Thiếu tá Võ Quang Hòa nói.

Từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định dừng, đỗ xe, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long. Với lỗi đỗ xe trên vỉa hè, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền từ 600.000 đồng- 800.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có khả năng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng (hình thức xử phạt cụ thể sẽ dựa trên từng trường hợp vi phạm, loại phương tiện và việc đỗ xe sai quy định có gây ra tai nạn giao thông hay không)./.