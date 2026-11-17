Theo đó, việc di dời cư dân tại các căn hộ thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027; các nhiệm vụ khắc phục hậu quả, cải tạo, chỉnh trang và giải quyết thủ tục pháp lý phải hoàn thành trong năm 2028.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

Việc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn cho người dân trong quá trình di dời, phá dỡ, cải tạo. Đặc biệt, thành phố yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả những khoản chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm sai phạm tại 12 dự án của Mường Thanh

Hoàn thành di dời cư dân trước ngày 31/12/2027

12 công trình, dự án thuộc diện xử lý gồm: CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); Công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh); CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); các công trình VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3 và HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Đối với cả 12 công trình, dự án, thành phố yêu cầu hoàn thành việc di dời cư dân khỏi những căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước ngày 31/12/2027.

Các công việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang và xác nhận hiện trạng thực tế đối với những công trình, phần công trình được tồn tại có điều kiện phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Đối với việc cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, kế hoạch xác định thời hạn hoàn thành trong quý IV/2028. Trong đó, một số dự án như Công trình hỗn hợp Đại Thanh và các tòa HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm sẽ triển khai nội dung này từ quý I/2027.

Quý II/2027 công khai phương án bồi thường, hỗ trợ

Về lộ trình thực hiện, trong quý IV/2026, Sở Xây dựng có trách nhiệm trình UBND thành phố Hà Nội ban hành danh mục công trình, hạng mục công trình và giải pháp bổ sung hạ tầng trên cơ sở đánh giá theo các tiêu chí của Nghị quyết 96.

Cùng thời gian này, chủ tịch UBND cấp xã ban hành các quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu xác định giá bồi thường căn hộ, nhà ở trong quý IV/2026. Hội đồng thẩm định xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án; đồng thời UBND cấp xã xác định cụ thể diện tích từng căn hộ, nhà ở phải di dời.

Trong quý II/2027, chủ đầu tư và UBND cấp xã thực hiện lập, công khai, phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ tại từng dự án. Giá bồi thường được xác định trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định giá ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp.

Theo kế hoạch, việc ký thỏa thuận, hợp đồng và chi trả bồi thường, hỗ trợ được thực hiện trong quý III/2027. Công tác tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở và tổ chức di dời được triển khai trong quý IV/2027.

Đối với những trường hợp phát sinh vướng mắc, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức di dời, cưỡng chế di dời theo quy định, với sự phối hợp của chủ đầu tư, công an thành phố và các cơ quan liên quan.

Chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí khắc phục vi phạm

Một nội dung quan trọng trong kế hoạch là quy định trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư.

Theo đó, kinh phí thực hiện các nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm do chủ đầu tư chi trả. Chi phí cưỡng chế, phá dỡ cũng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 96.

Sở Tài chính được giao tham mưu sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm, cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư và xử lý các khoản tiền đã nộp, tạm nộp. Việc xử lý các khoản tiền này phải thực hiện trước ngày 31/3/2027; nguồn kinh phí bảo đảm được sử dụng ngay khi chủ đầu tư chậm chi trả hoặc chậm tiến độ.

Đối với công tác phá dỡ, chủ đầu tư phải lập phương án, bảo đảm an toàn cho cư dân tại phần công trình còn lại và các công trình lân cận. Sau khi phá dỡ, phần công trình còn lại phải được kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực bởi đơn vị kiểm định độc lập.

Trường hợp việc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, UBND cấp xã tổ chức đánh giá, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố quyết định.

Thành phố yêu cầu hoàn thành việc phá dỡ, cải tạo, chỉnh trang, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu trong quý IV/2028.

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố Hà Nội giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, kịp thời báo cáo các nhiệm vụ chậm tiến độ và đề xuất biện pháp xử lý.

Các sở, ngành, công an thành phố và UBND cấp xã nơi có dự án phải xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng tháng, trước ngày 20, hoặc đột xuất về UBND thành phố Hà Nội thông qua Sở Xây dựng.