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Hà Nội bác thông tin mở rộng dự án Công viên Safari Ba Vì lên 580 ha

Chủ Nhật, 17:44, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngày 31/10, UBND xã Ba Vì (Hà Nội) đã công bố ranh giới lập quy hoạch Dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì với quy mô khoảng 299,51 ha, đồng thời bác bỏ thông tin dự án được mở rộng lên 580 ha như một số trang mạng không chính thống đăng tải.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5648/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì.

Trên cơ sở quyết định được phê duyệt, UBND xã Ba Vì chính thức công bố ranh giới lập quy hoạch dự án để các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn nắm bắt thông tin.

ha noi bac thong tin mo rong du an cong vien safari ba vi len 580 ha hinh anh 1

Quy mô dự án khoảng 299,51 ha

Theo UBND xã Ba Vì, sơ đồ vị trí, ranh giới dự án được công bố kèm theo thông báo là ranh giới đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, ban hành cùng Quyết định số 5648/QĐ-UBND ngày 9/10/2026.

Đáng chú ý, quy mô dự án được xác định khoảng 299,51 ha, không phải 580 ha như thông tin xuất hiện trên một số trang mạng trong thời gian qua.

UBND xã Ba Vì khẳng định, thông tin về việc mở rộng quy mô Dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì lên 580 ha là không chính xác, đồng thời chính thức bác bỏ nội dung này.

Để bảo đảm thông tin được phổ biến rộng rãi, UBND xã Ba Vì giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thực hiện đăng tải nội dung công bố cùng sơ đồ vị trí, ranh giới dự án trên Cổng thông tin điện tử và trang fanpage xã Ba Vì - TP. Hà Nội.

Bên cạnh đó, thông tin về dự án cũng được tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những hộ dân có đất nằm trong khu vực dự án, tiếp cận đầy đủ thông tin.

ha noi bac thong tin mo rong du an cong vien safari ba vi len 580 ha hinh anh 2

Trước đó, thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, các hạng mục chính dự án gồm khu vực nuôi thả, chăm sóc động vật mô phỏng sinh cảnh tự nhiên; khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục; không gian trưng bày, triển lãm và các hoạt động giáo dục cộng đồng. Dự án dành tới 81,8% tổng diện tích cho cây xanh, mặt nước đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống cho động vật. Điểm nhấn của Công viên là các show diễn động vật được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch khu vực phía Tây Thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với phát triển bền vững.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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