Hà Nội ban hành quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 12/3/2026 về quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục tiêu của Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú và thực phẩm cung cấp cho học sinh theo các quy định hiện hành để đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh, sức khỏe học sinh đồng thời góp phần giáo dục kỹ năng sống và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Hà Nội ban hành quy trình 10 bước tổ chức bữa ăn bán trú, siết chặt quản lý từ lựa chọn thực phẩm đến phục vụ và kiểm soát an toàn cho học sinh

Đồng thời thiết lập chuỗi quản lý thống nhất từ khâu lập kế hoạch, chế biến, bảo quản, phục vụ, kiểm tra giám sát và báo cáo. Là cơ sở phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá, truy xuất và xử lý sự cố an toàn thực phẩm trong nhà trường.

Phạm vi áp dụng: Hướng dẫn được áp dụng đối với trường học, cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp thực phẩm (bao gồm cả nước uống, sữa và các sản phẩm từ sữa), nguyên liệu, suất ăn cho học sinh các trường học trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng áp dụng: Các Sở, ban, ngành Thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường, xã trên địa bàn Thành phố. Trường học, cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn cho bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn Thành phố.

Quy trình tổ chức bữa ăn bán trú sẽ gồm 10 bước, cụ thể: Xây dựng kế hoạch tổ chức ăn bán trú; Lựa chọn đơn vị cung cấp; Thành lập Ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm; Xây dựng thực đơn và tiêu chuẩn dinh dưỡng; chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực; Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, chế biến và chia suất ăn; Tổ chức phục vụ bữa ăn bán trú; Thu gom vệ sinh dụng cụ sau khi ăn; Hoạt động kiểm tra, giám sát và báo cáo; Phương án xử lý khi nghi ngờ có ngộ độc thực phẩm.

Thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này và các quy định về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn chuyên môn về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường; xây dựng và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn chi tiết thực hiện quy trình tổ chức bữa ăn bán trú; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp thực phẩm (bao gồm cả nước uống, sữa và các sản phẩm từ sữa), nguyên liệu, suất ăn cho học sinh. Chỉ đạo các Trạm Y tế trên địa bàn phối hợp trong công tác giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm và điều tra ngộ độc thực phẩm tại trường học theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quy trình tổ chức bữa ăn bán trú phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố đưa nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú vào kế hoạch năm học; tăng 4 cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện tại các trường học, cơ sở giáo dục. Tổ chức đánh giá, lựa chọn danh sách các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn phục vụ trường học theo phạm vi quản lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú, hướng dẫn, hỗ trợ trường học, cơ sở giáo dục trong công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Các trường học, cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú Tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc quy trình tổ chức bữa ăn cho học sinh; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại đơn vị.

Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân sự; lựa chọn, ký kết và giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn theo đúng quy định. Thực hiện công khai, minh bạch về thực đơn, nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm; tăng cường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giám sát...