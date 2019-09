Hà Nội “bó tay” với xe dù, bến cóc? ​

Đường Cống hộp (nối khu đô thị Đồng Tầu - sông Sét, quận Hoàng Mai), dù đã có biển cấm phương tiện ô tô một chiều theo giờ, nhưng vào khung giờ cấm, các loại ô tô từ bốn chỗ đến xe 16 chỗ vẫn ngang nhiên hoạt động.

Tình trạng xe dù hoạt động ngang nhiên đang khiến giao thông Thủ đô thêm hỗn loạn.

Ông Trần Thanh Long, trú tại tổ 30A, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, từ khi đoạn đường cống hộp được hoàn thành, rất nhiều phương tiện đã đi vào khu vực này để tránh “điểm nóng” giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ. Vào khung giờ cấm, khi không có lực lượng công an phường chốt trực, các phương tiện giao thông, nhất là xe chở khách (gắn mác xe hợp đồng), xe limousine vẫn ngang nhiên đi vào, đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông: "Có nhiều xe bản chất là kinh doanh vận tải núp bóng xe hợp đồng tung hoành khắp thành phố. Tôi thấy các xe này vẫn ngang nhiên đi vao phố cấm"...

Sự hoành hành của loại xe limousine, đồng nghĩa với việc hình thành các bến cóc trên mọi ngã đường, khu đô thị của thành phố Hà Nội. Thống kê của Thanh tra giao thông, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử phạt trên 3.300 trường hợp xe khách vi phạm; phạt tiền trên 4 tỷ đồng, tạm giữ 66 xe vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 493 trường hợp và tước phù hiệu 68 phương tiện. Trong đó có 994 xe hợp đồng.

Trả lời về vấn đề này, tại phiên chất vấn Hội đồng nhân dân mới đây, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đây là thực trạng nhức nhối nhiều năm trên địa bàn thủ đô, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng đang phối hợp Thanh tra giao thông, lực lượng an ninh cơ sở triển khai nhiều giải pháp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các đơn vị, chủ phương tiện, giáo dục cho lái xe các hành vi vi phạm bắt khách dọc đường, chạy sai luồng.

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, khi lực lượng chức năng làm ráo riết thì các trường hợp xe dù này biến tấu thành “xe hợp đồng đón khách tại nhà” rất chu đáo, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi phát hiện, xử lý:“Về các giải pháp thì chủ yếu vẫn là các giải pháp từ trước đến nay chúng tôi triển khai, tăng cường tuyên truyền, dán các pano, áp phích trên xe, tuyên truyền chung, giáo dục lái xe chấp hành. Hiện chưa có giải pháp đột biến".

Từ thực tế các phương tiện núp bóng xe hợp đồng, đặc biệt là loại hình limousine tung hoành trên địa bàn thành phố, có thể nói công tác kiểm tra, xử lý của ngành chức năng Hà Nội đang lâm vào bế tắc. Người điều khiển phương tiện thường dừng, đỗ đón khách ở các khu vực không bị cấm, trong khi các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý loại phương tiện này còn thiếu, nhiều bất cập.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết để tăng cường công tác quản lý bến bãi, xe hợp đồng, thành phố đã phải điều chuyển hợp lý lại các bến xe liên tỉnh./.