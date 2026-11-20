Phường Hoàn Kiếm bố trí các điểm trông giữ phương tiện tại nhiều tuyến phố, trường học và cơ quan, đồng thời lắp đặt 20 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 21/11, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng sẽ diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

UBND phường Hoàn Kiếm thông tin để phục vụ người dân và du khách, UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bố trí các điểm trông giữ phương tiện và nhà vệ sinh công cộng tại khu vực quanh hồ.

UBND phường Hoàn Kiếm bố trí thêm nhiều điểm trông giữ phương quanh hồ Hoàn Kiếm phục vụ người dân tiếp cận Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Theo phương án, từ ngày 18/11 đến hết ngày 22/11/2026, người dân và du khách đi xe đạp, xe máy có thể gửi phương tiện tại một số điểm được bố trí theo từng hướng tiếp cận.

Cụ thể, trên phố Lê Thái Tổ, điểm trông giữ xe nằm tại đoạn từ số nhà 44 đến số nhà 50. Tại phố Tràng Thi, người dân có thể gửi xe dọc tường rào trụ sở Công an thành phố, số 2 Tràng Thi. Hai điểm này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B&H tổ chức trông giữ theo giá dịch vụ quy định.

Đối với người tham dự chương trình di chuyển từ hướng phố Trần Quang Khải, điểm trông giữ phương tiện được bố trí trên vỉa hè đối diện số 208–212. Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được đề nghị bố trí nhân lực hướng dẫn và trông giữ phương tiện miễn phí trong thời gian phục vụ chương trình.

Ngoài ra, phường Hoàn Kiếm đề nghị bố trí các điểm trông giữ phương tiện theo hình thức lưỡng dụng tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (số 36 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (số 25 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Hoàn Kiếm (số 11 Hàng Tre) và Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm (số 33 Nhà Chung).

Các đơn vị sẽ rà soát, sử dụng phần diện tích phù hợp trong khuôn viên để tiếp nhận phương tiện, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên.

Các điểm miễn phí WC sẽ dán logo để nhận diện. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm

Bên cạnh phương án trông giữ xe, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với URENCO 2 bố trí 20 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách. Trong đó, 10 nhà vệ sinh được đặt trên phố Lê Lai; 5 nhà vệ sinh tại khu vực đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long và 5 nhà vệ sinh tại khu đất trống cạnh trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đầu phố Hàng Dầu.

Phường cũng vận động các nhà hàng, khách sạn quanh hồ mở cửa nhà vệ sinh của cơ sở để tăng thêm tiện ích phục vụ cộng đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

UBND phường Hoàn Kiếm khuyến nghị người dân, du khách chủ động lựa chọn điểm gửi xe phù hợp với lộ trình, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và giữ gìn vệ sinh chung tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.