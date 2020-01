Hà Nội cấm đường để Tổ chức chợ Hoa Xuân trên phố cổ Hoàn Kiếm

Ngày 7/1/2020, Sở GT-VT Hà Nội ban hành văn bản số 135/TB-SGTVT về việc tổ chức giao thông cấm đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ Tổ chức chợ Hoa Xuân năm 2020, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chợ hoa xuân phố cổ Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, cấm các phương tiện giao thông đường bộ đi vào các đường, phố: Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Hàng Giấy đến ngã bà Hàng Khoai- Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót- Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường- Đồng Xuân) và Phùng Hưng (đoạn ngã ba Lê Văn Linh đến Hàng Cót).



Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía đông sang phía tât và ngược lại: theo các đường, phố: Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cá, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông. Các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Bắc sang phía Nam và ngược lại: theo các đường, phố: Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phùng Hưng (ngắn), Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải.

Các phương tiện xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp của các hộ dân trong khu vực cấm đường được phép đi ra, vào và có vé tích kê của Ban quản lý tổ chức chợ Hoa Xuân để quản lý đảm bảo trật tự an ninh, trật tự an toàn giao thông khu vực.

Sở Giao thông yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị chức năng lắp đặt hệ thống biển báo, rào chắn di động theo nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; phối hợp với các đơn vị chức năng Công an Thành phố, Thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng chốt trực tại các vị trí đầu, cuối tuyến đường, phố cấm để hướng dẫn các phương tiện giao thông đường bộ không đi vào khu vực cấm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không xảy ra ùn tắc trong khu vực; Chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong khu vực tổ chức chợ Hoa Xuân 2020 theo quy định hiện hành.

Thời gian cấm đường, phân luồng từ giao thông, từ ngày 9/1/2020 đến 20h ngày 24/1/2020 (tức 15 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý).

Văn bản cũng nêu rõ, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm hoàn trả lại tổ chức giao hông như hiện trạng trạng ban đầu sau khi hết thời gian cấm./.