English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội cần hoàn thiện tiêu chuẩn hạ tầng giao thông theo ba trụ cột chính

Thứ Năm, 06:00, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn đến 100 năm, việc hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hạ tầng giao thông liên vùng được xem là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn kết nối mà còn tạo nền tảng xây dựng đô thị xanh, thông minh.

Chuyển từ đô thị đơn tâm sang đa cực

Vùng Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính chiến lược với tầm nhìn quy hoạch dài hạn tới 100 năm. Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn sắp được triển khai, việc hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn giao thông liên vùng được xem là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, thông minh và bền vững trong thế kỷ XXI.

ha noi can hoan thien tieu chuan ha tang giao thong theo ba tru cot chinh hinh anh 1
PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ hình thành 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm phát triển và 9 trục động lực kinh tế. Đặc biệt, khu vực phía Đông Thủ đô được quy hoạch trở thành trung tâm logistics và dịch vụ quy mô lớn với diện tích khoảng 8.000 ha trong giai đoạn 2026-2035.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, định hướng này sẽ kéo theo nhu cầu rất lớn về phát triển hạ tầng giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của mô hình đô thị xanh, thông minh.

Hà Nội đang chuyển đổi từ mô hình đô thị đơn tâm truyền thống sang cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm, gắn với các hành lang kinh tế và mạng lưới giao thông kết nối vùng. Trong cấu trúc phát triển mới, các tuyến vành đai, trục hướng tâm cùng hệ thống cầu vượt sông Hồng đóng vai trò xương sống, định hình không gian đô thị và phân bổ các cực tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, Luật Thủ đô 2024 đã trao quyền tự chủ lớn hơn cho chính quyền Hà Nội trong quản lý và đầu tư hạ tầng. Thành phố được phép lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước hoặc quốc tế đối với các dự án đầu tư công và đối tác công tư (PPP), đồng thời có thể xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương phù hợp với đặc thù phát triển của Thủ đô.

Cùng với đó, Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội đã quy định chi tiết quy trình lựa chọn, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến như AASHTO, Eurocode hay ISO, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng chiến lược.

Hàng loạt siêu dự án hạ tầng sắp triển khai

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Hà Nội đang chuẩn bị triển khai nhiều dự án có quy mô đầu tư rất lớn. Nổi bật là dự án phát triển đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 855.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm tuyến đại lộ dài khoảng 80km dọc hai bên sông Hồng, hệ thống tàu một ray (monorail) dài hơn 80km cùng khoảng 3.300ha không gian công viên, dịch vụ và du lịch.

Song song với đó là các tuyến Vành đai 4, Vành đai 5 và hệ thống giao thông kết nối liên vùng nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, đồng thời hình thành mạng lưới logistics kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng như Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ.

"Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của mạng lưới giao thông liên vùng. Một trong những bất cập lớn hiện nay là sự thiếu đồng bộ về cấp hạng kỹ thuật và tải trọng thiết kế giữa các tuyến giao thông thuộc các địa phương khác nhau. Trong nhiều trường hợp, các tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tại Hà Nội lại kết nối trực tiếp với những tuyến tỉnh lộ có quy mô thấp hơn, tạo ra các "nút thắt cổ chai", làm giảm hiệu quả khai thác của toàn bộ mạng lưới. Bên cạnh đó, nhiều cầu, cống và tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cũ đang phải chịu áp lực giao thông ngày càng gia tăng, dẫn đến nguy cơ xuống cấp nhanh, phát sinh chi phí bảo trì lớn và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông. Đặc biệt, các tiêu chuẩn liên quan đến giao thông thông minh, quản lý dữ liệu giao thông, hạ tầng xe điện hay khai thác không gian ngầm đa tầng vẫn còn thiếu hoặc chưa được thể chế hóa đầy đủ", PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh.

Xây dựng nền tảng giao thông cho đô thị thông minh

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, để đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn, Hà Nội cần hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hạ tầng giao thông theo ba trụ cột chính gồm: đồng bộ hạ tầng liên vùng, phát triển giao thông thông minh và thúc đẩy đô thị xanh bền vững.

Trước hết, cần xây dựng chuẩn tải trọng thiết kế thống nhất cho toàn bộ mạng lưới giao thông liên vùng, đặc biệt đối với các tuyến vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt sông và các tuyến kết nối logistics. Việc thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ giúp loại bỏ sự chênh lệch giữa các đoạn tuyến và nâng cao tuổi thọ công trình.

ha noi can hoan thien tieu chuan ha tang giao thong theo ba tru cot chinh hinh anh 2
Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn đến 100 năm, việc hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hạ tầng giao thông liên vùng được xem là yêu cầu cấp thiết. 

Các nút giao liên vùng cần được thiết kế theo dạng lập thể nhằm tăng năng lực thông hành và giảm xung đột giao thông. Đồng thời, các điểm kết nối giữa các địa phương phải bảo đảm tính liên thông về mặt cắt ngang, dải phân cách và tiêu chuẩn an toàn.

Về giao thông thông minh, các tuyến đường mới cần được quy hoạch đồng bộ hạ tầng số ngay từ giai đoạn thiết kế, bao gồm cáp quang, cảm biến giao thông, camera nhận diện biển số và bảng thông tin điện tử. Dữ liệu thu thập từ hệ thống giao thông thông minh (ITS) sẽ được kết nối với trung tâm điều hành giao thông của thành phố, tích hợp với các nền tảng GIS, BIM, CIM và mô hình "bản sao số đô thị" nhằm hỗ trợ dự báo nhu cầu giao thông, tối ưu hóa quy hoạch và quản lý đô thị theo thời gian thực.

Hướng tới Thủ đô xanh và bền vững

Bên cạnh các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu lồng ghép các tiêu chí phát triển xanh vào toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Các công trình lớn như nhà ga metro, bến xe trung chuyển hay trung tâm điều hành giao thông cần áp dụng các hệ thống đánh giá công trình xanh quốc tế như LEED, EDGE hoặc LOTUS nhằm tối ưu hóa sử dụng năng lượng, nước và vật liệu xây dựng, đồng thời giảm phát thải carbon.

Ngoài ra, Hà Nội cần thúc đẩy các giải pháp thiết kế sinh thái như mái xanh, vật liệu phản xạ nhiệt, hệ thống thoát nước bền vững và hành lang cây xanh dọc các tuyến giao thông để giảm hiệu ứng đảo nhiệt và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, việc hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng cho một mạng lưới giao thông hiện đại, thông minh và bền vững. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp Hà Nội nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng, giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh kinh tế vùng và hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị xanh, thông minh tầm cỡ quốc tế trong thế kỷ XXI.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những giải pháp đột phá Hà Nội đề ra trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Những giải pháp đột phá Hà Nội đề ra trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Với quan điểm xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, bao trùm gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn... Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã đề ra 11 nhóm giải pháp đột phá nhằm hiện thực các mục tiêu đề ra.

Những giải pháp đột phá Hà Nội đề ra trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Những giải pháp đột phá Hà Nội đề ra trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Với quan điểm xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, bao trùm gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn... Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã đề ra 11 nhóm giải pháp đột phá nhằm hiện thực các mục tiêu đề ra.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy Sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hoá chủ đạo.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy Sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hoá chủ đạo.

Hà Nội lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong Quý II/2026
Hà Nội lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong Quý II/2026

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày về nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong Quý II/2026

Hà Nội lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong Quý II/2026

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày về nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5 giải pháp của Hà Nội nhằm kiểm soát áp lực hạ tầng trong quy hoạch 100 năm
5 giải pháp của Hà Nội nhằm kiểm soát áp lực hạ tầng trong quy hoạch 100 năm

VOV.VN - Để bảo đảm phát triển bền vững và giữ vững kỷ cương quy hoạch, Thành phố Hà Nội xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm phải thực hiện trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

5 giải pháp của Hà Nội nhằm kiểm soát áp lực hạ tầng trong quy hoạch 100 năm

5 giải pháp của Hà Nội nhằm kiểm soát áp lực hạ tầng trong quy hoạch 100 năm

VOV.VN - Để bảo đảm phát triển bền vững và giữ vững kỷ cương quy hoạch, Thành phố Hà Nội xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm phải thực hiện trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục