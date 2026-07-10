Hà Nội cảnh báo người dân không trả tiền tra cứu quy hoạch sông Hồng trên mạng

Tại buổi họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, nhiều phóng viên phản ánh tình trạng xuất hiện hàng loạt website, hội nhóm và nền tảng mạng xã hội tự nhận cung cấp thông tin quy hoạch chính xác, thậm chí thu tiền của người dân để tra cứu.

Trả lời nội dung này, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Đào Minh Tâm khẳng định, các thông tin quy hoạch được đăng tải trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không chính thống đều chưa được kiểm chứng và người dân không nên sử dụng làm căn cứ.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Đào Minh Tâm thông tin tại họp báo

Theo ông Đào Minh Tâm, hiện TP Hà Nội đang triển khai song song hai hệ thống quy hoạch gồm quy hoạch phân khu đô thị do thành phố lập và quy hoạch chi tiết các dự án thành phần do nhà đầu tư thực hiện. Đối với đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp các sở, ngành lấy ý kiến của 6 bộ, ngành Trung ương. Sau khi tiếp thu góp ý, đơn vị đang cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiếp tục rà soát, giải trình và bổ sung những nội dung cần nghiên cứu sâu hơn.

Theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, đồ án tiếp tục được hoàn thiện, làm rõ các vấn đề lớn trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trong khi đó, các quy hoạch chi tiết thuộc dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng và các dự án thành phần như công viên, khu tái định cư, khu đô thị... vẫn đang được các nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện theo định hướng của thành phố.

Theo ông Tâm, các đồ án sẽ được công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư, thẩm định bởi Hội đồng thẩm định và xin ý kiến các chuyên gia trong các lĩnh vực như phòng chống lũ, bảo tồn, chỉnh trang đô thị, phát triển làng nghề... trước khi trình phê duyệt nhằm bảo đảm tính pháp lý và tính khả thi.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Không tin vào thông tin quy hoạch trên mạng xã hội

Liên quan đến việc nhiều website, hội nhóm đăng tải bản đồ quy hoạch và thu phí tra cứu, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh đây không phải nguồn dữ liệu chính thống.

Theo ông Đào Minh Tâm, trong quá trình lập quy hoạch luôn tồn tại nhiều phương án nghiên cứu khác nhau. Những thông tin xuất hiện trên mạng có thể chỉ là các phương án nghiên cứu ban đầu và không phải phương án cuối cùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, việc căn cứ vào các thông tin lan truyền trên mạng để giao dịch hoặc đưa ra quyết định liên quan đến đất đai là thiếu cơ sở và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, thành phố đang thực hiện chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quy hoạch sau khi quy hoạch tổng thể Thủ đô được phê duyệt.

Dự kiến đến tháng 12/2026, hệ thống dữ liệu quy hoạch sẽ cơ bản được chuẩn hóa, tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố và công khai trên các cổng thông tin chính thức của TP Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan Trung ương như Bộ Xây dựng. Đồng thời, thành phố cũng sẽ hoàn thiện các cổng thông tin, phần mềm và ứng dụng tra cứu để người dân có thể tiếp cận dữ liệu quy hoạch chính xác, minh bạch và miễn phí.

"Người dân cần hết sức cảnh giác, tránh bị lợi dụng khi sử dụng các nền tảng mạng xã hội cung cấp thông tin quy hoạch không chính thống, đặc biệt là các trường hợp yêu cầu trả phí để tra cứu", ông Đào Minh Tâm khuyến cáo.

Cũng liên quan đến nội dung này bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cho biết, cho biết quy hoạch tổng thể Thủ đô là quy hoạch chiến lược, các thông tin chính thức đã được công bố rộng rãi và từng được trưng bày trong thời gian hai tháng tại Bảo tàng Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Theo bà Hương, thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân chia sẻ đúng, đầy đủ các thông tin quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để người dân dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, nếu phát hiện tổ chức hoặc cá nhân đăng tải thông tin quy hoạch thiếu chính xác, gây hiểu nhầm hoặc lợi dụng để thu tiền của người dân, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh, phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.