Hà Nội: Cháy lớn tại quán phở cuốn Hương Mai ở phố Hoàng Cầu

Khoảng 20h40 ngày 22/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại tầng 4, khu vực bếp nấu của quán cuốn Hương Mai, địa chỉ số 87 Hoàng Cầu, phường Đống Đa.

Lửa bùng cháy ở khu vực tầng 4 và 5 của ngôi nhà. (Ảnh: Tiến Thành)

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương đưa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức cứu hỏa, tập trung xử lý khu vực phát sinh cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan sang những khu vực xung quanh.

Người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ tích cực phối hợp, tham gia dập lửa. Với sự khẩn trương của các lực lượng, sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cách đây 3 ngày (sáng 19/10) cũng tại Hà Nội, một dãy nhà trọ tự phát bốc cháy dữ dội. Hỏa hoạn xảy ra ở cuối ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, phía sau chung cư An Lạc. Ông Mai Trọng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Mỗ cho biết lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế hoàn toàn vụ cháy.

“Khu vực xảy ra cháy là khu lán tạm mới được dựng lên với kết cấu bằng tôn, có dấu hiệu lấn chiếm”, ông Thái cho biết.

Theo các nhân chứng, trước khi lửa bùng phát, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà trọ. “Chúng tôi phát hiện lửa bùng lên ở dãy nhà trọ tự phát của bà Mai. Nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa và di chuyển đồ đạc ra ngoài”, một nhân chứng kể lại.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Cảnh sát phun nước từ nhiều hướng để tránh cháy lan sang các vực bên cạnh.

“May mắn là thời điểm cháy nhiều người đã đi làm”, một nhân chứng cho biết.