Hà Nội chi hơn 40.000 tỷ đồng tổ chức lại mạng lưới đường sắt

Đáng chú ý, 100% đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất triển khai 5 dự án đầu tư công khẩn cấp với tổng kinh phí dự kiến khoảng 42.846 tỷ đồng.

Kỳ họp có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì kỳ họp.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thống nhất triển khai 5 dự án đầu tư công khẩn cấp (Ảnh: Quang Thái)

Tại phiên họp, HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp thêm một phiên để tiếp tục xem xét hai nội dung chưa đủ điều kiện thông qua, gồm Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng các dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô và Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Hà Nội và được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội thống nhất bổ sung ba nội dung cấp bách để các đại biểu xem xét, cho ý kiến.

Cụ thể, gồm việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở tại một số xã, phường; điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 và triển khai các dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết những điểm nghẽn giao thông trên địa bàn thành phố.

5 dự án khẩn cấp có tổng kinh phí hơn 42.800 tỷ đồng

Trước khi thông qua nghị quyết chung, HĐND thành phố Hà Nội lấy ý kiến đại biểu về Báo cáo số 488/BC-UBND ngày 28/10/2026 liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp. Kết quả, 106/106 đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất, đạt tỷ lệ 100%.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 5 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, tập trung vào tổ chức lại hạ tầng đường sắt, tăng cường kết nối giao thông và tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Tổng mức đầu tư, kinh phí dự kiến của các dự án khoảng 42.846 tỷ đồng.

Trong đó, dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.419 tỷ đồng. Phạm vi cải dịch dài khoảng 27,5km, cùng khoảng 3km kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển. Dự án đầu tư ba ga mới gồm Ngọc Hồi, Thường Tín và Phú Xuyên, dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2027.

Dự án nhằm tạo mặt bằng triển khai các công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và duy trì hoạt động vận tải đường sắt.

Dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn có sơ bộ tổng mức đầu tư tạm tính 27.752 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028. Tuyến chính từ Thường Tín đến Kim Sơn dài khoảng 31,3km, quy mô đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, khai thác chung vận tải hành khách và hàng hóa.

Theo UBND thành phố, dự án hướng tới kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời cần triển khai đồng bộ với dự án cải dịch đường sắt Phú Xuyên - Ngọc Hồi để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác. Hai dự án đường sắt dự kiến sử dụng nguồn ngân sách Trung ương chuyển về thành phố Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 40.171 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực đường bộ, dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có kinh phí dự kiến 2.202 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Tuyến dài khoảng 1.764m, rộng 16,5m, quy mô 4 làn xe. Công trình nhằm tách dòng phương tiện đi thẳng liên tỉnh khỏi các hướng giao cắt đồng mức, tăng năng lực thông hành và giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Cùng với các công trình giao thông, thành phố dự kiến đầu tư 403,047 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất GS1-1 tại phường Thượng Cát, diện tích khoảng 13,66ha. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, nhằm tạo quỹ đất tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 và các công trình giao thông trọng điểm, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, ổn định chỗ ở cho người dân bị thu hồi đất.

Dự án thứ năm có tổng mức đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2026. Các hạng mục gồm xây dựng đường gom, đóng các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển và Yên Viên - Lào Cai; xây dựng bãi đón, tiễn hành khách trung chuyển tại Gia Lâm và san lấp mặt bằng bãi hàng ga Hà Đông.

Các hạng mục nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, phục vụ tổ chức lại hoạt động vận tải và tạo điều kiện bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm về thành phố quản lý.

Thông qua nghị quyết về ba nội dung cấp thiết

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết chung thống nhất chủ trương đối với ba nội dung: triển khai các dự án đầu tư công khẩn cấp giải quyết điểm nghẽn giao thông; điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954; thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở tại một số xã, phường.

Đây là nghị quyết cá biệt nhằm thống nhất chủ trương theo nội dung UBND thành phố Hà Nội trình và báo cáo. HĐND thành phố Hà Nội giao UBND thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng nội dung, phạm vi và nguyên tắc của nghị quyết.

Đối với các dự án đầu tư công khẩn cấp, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố tiếp tục triển khai các nội dung theo báo cáo; đồng thời giao Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát quá trình thực hiện.