Hà Nội chi hơn 474 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng Covid-19

Sáng 29/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, Giám đốc Sở KH-ĐT thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, bước sang tháng 5 “trạng thái bình thường mới” được thiết lập. Hầu hết các chỉ tiêu kết quả sản xuất, kinh doanh đều tăng so với tháng 4. Tuy nhiên, lũy kế 5 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Mạnh Quyền- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm.

Cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 12,3% so với tháng 4 và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019; lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 2,6% (cùng kỳ tăng 7,1%). Có 25/46 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng sản lượng, trong đó 15 sản phẩm tăng cao trên 10% . Bên cạnh sản phẩm tăng, có 21/46 sản phẩm giảm sản lượng.



Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 5 tăng 20,9% so với tháng 4 và tăng 7,7% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 3,3% (cùng kỳ tăng 10,4%). Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 tăng 4,7% so với tháng 4, giảm 13,7% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng giảm 8,5% (cùng kỳ tăng 6,8%). Tổng doanh thu ngành vận tải, dịch vụ hỗ trợ tháng 5 tăng 34,7% so tháng 4, giảm 0,3% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đầu năm giảm 6,5% (cùng kỳ tăng 11,7%). Tổng lượng khách du lịch 5 tháng đầu năm giảm 65,5% (cùng kỳ tăng 4,7%), trong đó khách quốc tế giảm 64,8% (cùng kỳ tăng 4,4%).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm ước đạt 102.923 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán, bằng 94,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 19,2%). Chi ngân sách địa phương thực hiện 23.724 tỷ đồng, đạt 23% dự toán.

Các chỉ số về Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Cải cách hành chính (PAR Index) năm 2019 tiếp tục duy trì xếp hạng khá: Chỉ số PCI đạt 68,8 điểm (tăng 3,4 điểm so với năm trước), năm thứ 2 liên tiếp duy trì vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PAR Index đạt 84,64%, năm thứ 3 liên tiếp duy trì vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố.

Thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm đạt 1.056 triệu USD. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 9,16 nghìn tỷ đồng (4 dự án mới, 26 dự án điều chỉnh tăng vốn). Có 12.260 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 181,4 nghìn tỷ đồng, giảm 10% về số lượng nhưng tăng 9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 1.261 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể (tăng 25%); 7.075 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 49%); 3.669 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 24% so với cùng kỳ).

Hệ thống hạ tầng đô thị đảm bảo cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng. Đã hạ ngầm dây cáp tại 15 tuyến phố, tiếp tục thực hiện tại 4 tuyến phố. Triển khai đấu thầu các dự án xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp. Các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã kiểm tra 9.062 công trình (100% số công trình xây dựng), qua đó phát hiện, lập hồ sơ xử lý 176 trường hợp vi phạm (tỷ lệ 1,94%); UBND cấp huyện, cấp xã đã xử lý dứt điểm 94/176 trường hợp (tỷ lệ 53,41%), đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 82 trường hợp còn lại.

Hơn 474 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được chỉ đạo sát sao, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã tích cực vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid19 bằng tiền mặt, hàng hóa, máy móc, trang thiết bị y tế tổng trị giá trên 172 tỷ đồng.

An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Trên 99,9% số đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ với số tiền khoảng 474,1 tỷ đồng; Thành phố tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Xét duyệt cho vay từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho 22.926 lao động với số tiền 1.009 tỷ đồng; duyệt trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 22.188 người với số tiền 496,2 tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực khác tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trên địa bàn Thành phố, đã trải qua 41 ngày gần nhất không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tất cả 118/118 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 07 của UBND Thành phố, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong “trạng thái bình thường mới”, với một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, đồng thời triển khai các biện pháp phục hồi phát triển kinh tế; Chuẩn bị các nội dung tổ chức kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Đẩy nhanh thực hiện xây dựng trường chất lượng cao, trường chuẩn quốc gia. Đảm bảo chương trình, tổng kết năm học 2019-2020 và chuẩn bị tốt cho năm học 2020-2021. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết. Duy trì tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chuẩn bị phục vụ tốt kỳ họp giữa năm của HĐND Thành phố; Triển khai tốt các điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ Thành phố. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025; xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định cho thời kỳ ổn định ngân sách mới 2021-2025./.