Hà Nội chính thức thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

Sáng nay (28/8), Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội tổ chức thông xe và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII cho Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên.



Đại diện UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng chính thức thông xe cầu vượt qua nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, sau hơn 10 tháng thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, vừa thi công vừa phải bảo đảm an toàn giao thông nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các sở, ban, ngành của thành phố, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy, quá trình thi công công trình bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và đến nay đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình của dự án, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên được triển khai nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc trong khu vực; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, góp phần phát triển KT-XH của quận Cầu Giấy và TP Hà Nội. Cầu gồm 5 nhịp, 4 làn xe, tổng chiều dài 278m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 560 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sau lễ thông xe

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đánh giá, dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên được đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt cổ chai đã tồn tại hơn 23 năm nay trên đường Nguyễn Văn Huyên.

“Việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt cổ chai đã tồn tại hơn 23 năm nay trên đường Nguyễn Văn Huyên và cũng là nút giao thông phức tạp có lưu lượng tham gia giao thông lớn trên tuyến đường Vành đai 2,5 hiện nay”, ông Hùng nói.

Để công trình sau khi đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tổ chức bàn giao ngay các hạng mục: hè, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu vượt… cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì; tổ chức thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

Đồng thời, các sở ngành liên quan và UBND quận Cầu Giấy tổ chức tiếp nhận bàn giao hạng mục theo phân cấp để tổ chức giao thông và thực hiện công tác duy tu, duy trì đối với các hạng mục đã đầu tư bảo đảm đồng bộ.

“UBND quận Cầu Giấy tổ chức tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang tuyến phố để bảo đảm mỹ quan đô thị”, ông Hùng yêu cầu.

Cầu vượt hoàn thành sẽ kết nối 3 quận nội thành Hà Nội gồm Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và Tây Hồ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực.

Theo phương án phân luồng, cầu vượt này sẽ cấm xe thô sơ và người đi bộ, xe ô tô tải, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng và các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5m đi trên cầu vượt. Các phương tiện này sẽ lưu thông qua khu vực nút giao dưới cầu theo hướng dẫn.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô với tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, được khởi công tháng 10/2019./.