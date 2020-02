Hà Nội cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến ngày 8/3

Chiều 28/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp SARS-CoV-2, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và sự an tâm của phụ huynh, thành phố tiếp tục cho học sinh bậc mầm non đến THPT nghỉ học đến hết ngày 8/3. Đây là tuần lễ thứ 5 kể từ sau Tết Nguyên đán, học sinh được nghỉ học để tránh lây nhiễm chéo Covid-19.

Thành phố quyết định 284 cơ sở dạy nghề với 180.000 học sinh sẽ đi học từ 2/3 tới. Đối với các trường quốc tế của con em nhân viên nước ngoài, TP Hà Nội đồng ý cho đi học trở lại để bảo đảm chương trình học trên thế giới.

Chủ tịch UBND Thành phố quyết định học sinh Hà Nội từ bậc mầm non đến THPT nghỉ học đến 8/3.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng nêu rõ, qua tham khảo của WHO chưa có lây nhiễm từ trường học. Các cấp học của thành phố đều đã khử khuẩn 5 lần. Bắt buộc học sinh phải được đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, giáo viên được tập huấn để có kỹ năng phát hiện tình huống học sinh có biểu hiện sốt, ho... Tuy nhiên, giai đoạn này Thành phố Hà Nội dễ bị tổn thương cao vì có nguy cơ tiềm ẩn về dịch Covid-19, do số lượng công dân từ Hàn Quốc, Nhật trở về nước là rất lớn. Hiện Hà Nội đang tiếp nhận gần 2.700 người từ vùng dịch Hàn Quốc trở về.

Trước đó, ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 1 đến 2 tuần (học sinh THPT và học viên Giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 2/3/2020).

Bộ GD-ĐT tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT./.

