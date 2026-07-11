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Hà Nội chốt kế hoạch sắp xếp gần 3.000 trường công, giữ nguyên 124 trường THPT

Thứ Bảy, 14:45, 11/07/2026
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VOV.VN - UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học công lập trên địa bàn, yêu cầu các địa phương hoàn thành việc thành lập đơn vị mới và kiện toàn bộ máy trước ngày 10/8, đồng thời giữ nguyên 124 trường THPT công lập hiện có.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội giữ nguyên 124 trường THPT công lập trực thuộc Sở GD&ĐT. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lớp tại các trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong những năm tới.

ha noi chot ke hoach sap xep gan 3.000 truong cong, giu nguyen 124 truong thpt hinh anh 1
Hà Nội hoàn thành sắp xếp gần 3.000 trường công trước 10/8

Đối với một số trường đặc thù, Trường Mầm non B được chuyển nguyên trạng về UBND phường Cửa Nam quản lý; Trường Việt Triều Hữu nghị về UBND phường Kim Liên. Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu được bổ sung cấp THPT và tổ chức theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học có lớp chuyên biệt.

Riêng Trường PTCS Xã Đàn và Trường Tiểu học Bình Minh tiếp tục hoạt động theo mô hình trường chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khuyết tật.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã quản lý, Hà Nội đưa ra 3 mô hình để tổ chức sắp xếp, gồm: trường một cấp học đa cơ sở; trường nhiều cấp học (tiểu học - THCS); và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học - THCS - THPT) tiên tiến, hiện đại tiếp tục được triển khai theo kế hoạch hiện có, do Sở GD&ĐT trực tiếp quản lý.

Theo lộ trình, Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường phải hoàn thành đề án sắp xếp trước ngày 26/7. Việc thành lập các đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ quản lý phải hoàn tất trước ngày 10/8.

Thành phố đặt mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Việc sắp xếp phải hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm trường học, bảo đảm thuận lợi cho học sinh; mỗi xã, phường có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Mô hình trường phổ thông nhiều cấp học được ưu tiên tại khu vực dân cư thưa hoặc địa bàn đi lại khó khăn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, thành phố có gần 3.000 trường mầm non và phổ thông với hơn 2,3 triệu học sinh.

Thu Hằng/VOV.VN
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