Hà Nội chưa có thông tin về vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước

Chiều 14/7, trao đổi bên lề cuộc giao ban báo chí liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các cá nhân về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước", ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, đến nay bản thân ông chưa có bất cứ thông tin gì, vì đây là việc bên Bộ Công an làm, cũng chưa có bất kỳ văn bản nào liên quan quan đến vụ việc này.

"Khi nào nắm được thông tin, chúng tôi sẽ trao đổi sớm thông tin với báo chí", ông Học nói.

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại một cuộc họp (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của cá nhân về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước", theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Những người bị khám xét gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên - công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng - lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Người thứ ba liên quan đến hành vi phạm tội là Phạm Quang Dũng (SN 1983), trú tại xã Tân Triều, quận Thanh Trì, là cán bộ Công an của C03, Bộ Công an./.