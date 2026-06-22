Hà Nội có 16 thủ khoa lớp 10 chuyên năm 2026, chuyên Vật lý có 3 đồng thủ khoa

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2026-2027 theo từng khối chuyên.

Theo đó, thủ khoa khối chuyên Toán là em Nguyễn Hải Nam (lớp 9A, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) với tổng điểm 47,75. Thí sinh này trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ở khối chuyên Ngữ văn, em Đặng Huyền Anh (lớp 9A5, Trường trung học cơ sở (THCS) Cầu Giấy) là thủ khoa với 43,75 điểm và cũng trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thủ khoa khối chuyên Tiếng Anh là em Đàm Gia Linh (lớp 9A5, Trường THCS Cầu Giấy), đạt 45,35 điểm, trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đáng chú ý, khối chuyên Vật lý có 3 học sinh đồng thủ khoa cùng đạt 47,25 điểm, gồm: Bùi Nguyên Khang (lớp 9C2, Trường THCS Archimedes Academy), Ngô Xuân Tùng (lớp 9A5, Trường THCS Cầu Giấy) và Nguyễn Đức Minh (lớp 9T, Trường THCS Tân Định).

Theo danh sách do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, kỳ thi năm nay có tổng cộng 16 thủ khoa ở các môn chuyên.

Dưới đây là danh sách 16 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hà Nội năm học 2026-2027:

Danh sách thủ khoa do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 là em Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0, Trường THCS - THPT Newton.

Trần Minh Hà đạt tổng điểm xét tuyển 29,75, gồm Ngữ văn 9,25 điểm, Toán 9,5 điểm, Ngoại ngữ 10 điểm và 1 điểm ưu tiên. Nữ sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng, song cho biết sẽ tiếp tục theo học tại Trường THPT Newton.