Hà Nội có 64 chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Theo đó, UBND Thành phố thống nhất tổ chức 64 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn Thành phố từ ngày 15/1/2019 (tức ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến 20h00, ngày 4/2/2019 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất). Chợ hoa xuân Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (ảnh minh họa).

Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và ngân sách của các quận, huyện, thị xã. UBND Thành phố giao Sở Công Thương hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai phương án quản lý, sắp xếp hoạt động chợ hoa Xuân theo quy định. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các khu vực tổ chức chợ hoa.

Công an Thành phố đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương triển khai phương án chiếu sáng, thu dọn rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các địa điểm tổ chức chợ hoa.

UBND quận, huyện, thị xã bố trí hoạt động các chợ hoa cách nút giao thông tối thiểu 20m tính từ mép đường giao nhau để đảm bảo an toàn, chống ùn tắc giao thông. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập các Ban Quản lý (hoặc Tổ quản lý) chợ hoa và thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của chợ theo đúng mục đích, yêu cầu. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức, quản lý tốt các chợ hoa; kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép./.

