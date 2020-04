Hà Nội đảm bảo chi trả lương hưu an toàn tới người dân

Hôm nay (16/4), Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện chi trả 2 tháng lương hưu (tháng 4 và tháng 5/2020) bằng tiền mặt tại nhà tới người hưởng. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 10/5/2020.

Nhằm đảm bảo chi trả lương hưu kịp thời, an toàn đến hơn 440.000 người dân Thủ đô, Công an Thành phố đề nghị Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo công an các phường, xã phối hợp với các tổ công tác của Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai phương án tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian chi trả.

Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu tại nhà ngày 16/4/2019.

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, hiện nay, toàn thành phố có hơn 581.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng, trong đó, có hơn 440.000 người nhận trực tiếp bằng tiền mặt.



Tổng số tiền phải chi trả đợt này là hơn 3,9 ngàn tỷ đồng cho 442.312 người, trong thời gian từ 16/4 đến 10/5/2020. Việc phải chi trả số tiền rất lớn, trong thời gian dài, trên địa bàn rộng dễ nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự.



Vì vậy, trước đề nghị của Bưu điện Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng PA03 Công an thành phố đã có văn bản đề nghị Trưởng công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo công an các phường, xã phối hợp với các tổ công tác của Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai phương án tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kỳ tháng 4-5/2020.



Nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, thời gian qua, BHXH thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bưu điện thành phố và các địa phương thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng chống dịch Covid-19./.