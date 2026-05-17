Chủ Nhật, 06:30, 17/05/2026

Hà Nội đề xuất cho thuê vỉa hè, người dân đồng tình và mong cơ chế minh bạch

VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội, với mức cao nhất 45.000 đồng/m²/tháng.
Tuyến phố được thí điểm thực hiện việc cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm phải đáp ứng các tiêu chí: Tuyến phố không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; Không có điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông tại tuyến phố.
Quản lý vỉa hè được kỳ vọng tạo diện mạo đô thị văn minh hơn.
Anh Quân, kinh doanh thiết bị vệ sinh trên đường Nguyễn Xiển bày tỏ mong muốn: “Tôi mong làm sao cân bằng được giữa sinh kế của người dân với việc quản lý đô thị. Chúng tôi là người kinh doanh nên luôn chấp hành chủ trương của Nhà nước, của thành phố, nhưng cũng mong mọi chính sách đưa ra đều hài hòa nhất để người dân còn ổn định cuộc sống”.
Trước đây, khi chưa có đề xuất này, các hộ kinh doanh đều phải dọn hàng vào trong nhà, việc buôn bán vì thế gặp nhiều khó khăn. Nếu thành phố cho thuê vỉa hè với mức 45.000 đồng/m²/tháng thì chị hoàn toàn đồng ý, bởi điều này sẽ giúp các hộ kinh doanh “dễ thở hơn”, ổn định việc làm và cuộc sống. “Người dân chúng tôi chủ yếu sống nhờ buôn bán, nên nếu có cơ chế phù hợp để vừa kinh doanh vừa đúng quy định thì rất mừng”, chị Hoàng Loan, kinh doanh tại phố Gia Ngư chia sẻ.
Anh Nam Hải, chủ cửa hàng thời trang trên phố Hai Bà Trưng nêu quan điểm: Vỉa hè là một phần của bộ mặt đô thị, nhất là ở khu phố cổ như này. Bản thân chúng tôi là người kinh doanh cũng muốn mọi thứ rõ ràng để ổn định làm ăn. Ở đây có cả khách trong nước lẫn người nước ngoài đi lại, nên họ cũng nhìn vào cách quản lý, quy hoạch của thành phố để cảm nhận văn hóa, sự nghiêm túc của Hà Nội. Chúng tôi rất mong thành phố sớm có quy định cụ thể để người dân yên tâm kinh doanh.
Lòng đường, vỉa hè có mục đích sử dụng chính là phục vụ giao thông. Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng mục đích sử dụng chính của lòng đường, vỉa hè.
Kinh doanh vỉa hè cần gắn với trật tự và mỹ quan đô thị.
Theo dự thảo Nghị quyết, chiều rộng vỉa hè (tính theo 1 bên) từ 3m trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5m), bố trí cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, các mục đích giao thông thì vẫn còn một phần diện tích để sử dụng tạm thời cho việc kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.
Vỉa hè phố cổ nhộn nhịp, kỳ vọng quản lý bài bản hơn.
Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất việc thực hiện thí điểm được thực hiện theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; Giai đoạn 2 tại mốt số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 1; Giai đoạn 3: tại mốt số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 3.
 
Đồng Toàn - Nguyễn Hằng/VOV.VN
