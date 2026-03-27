Hà Nội đề xuất hơn 229 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chính trị

Theo nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố (TP) Hà Nội, việc ban hành chính sách là cần thiết nhằm đảm bảo tính đồng bộ với các quy định hiện hành, đồng thời điều chỉnh mức chi phù hợp với biến động của lương cơ sở, giá cả thị trường và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà Nội đề xuất tăng mức hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn (ảnh minh họa)

Dự thảo Nghị quyết đề xuất hai nhóm chính sách chính. Thứ nhất, chi bồi dưỡng theo ngày đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. Mức chi dự kiến là 200.000 đồng/người/ngày, nằm trong khung quy định của Trung ương.

Thứ hai, hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Hà Nội được đề xuất mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng. Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, mức hỗ trợ là 4 triệu đồng/người/tháng đối với một số vị trí chủ chốt và 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với lực lượng ở các đơn vị.

Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết dự kiến khoảng 229,66 tỷ đồng (tăng 161,32 tỷ đồng). Trong đó, kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các lực lượng phối hợp khác không hưởng lương ngân sách nhà nước 128 tỷ đồng cho 640.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; Kinh phí hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô 101,66 tỷ đồng/năm cho 1.968 cán bộ, chiến sĩ.

Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách thành phố và dự kiến triển khai ngay sau khi Nghị quyết được thông qua.