中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đề xuất hơn 229 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chính trị

Thứ Sáu, 16:21, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết "Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng phối hợp khác thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội". Tổng kinh phí dự kiến khoảng 229,66 tỷ đồng.

Theo nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố (TP) Hà Nội, việc ban hành chính sách là cần thiết nhằm đảm bảo tính đồng bộ với các quy định hiện hành, đồng thời điều chỉnh mức chi phù hợp với biến động của lương cơ sở, giá cả thị trường và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà Nội đề xuất tăng mức hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn (ảnh minh họa)

Dự thảo Nghị quyết đề xuất hai nhóm chính sách chính. Thứ nhất, chi bồi dưỡng theo ngày đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. Mức chi dự kiến là 200.000 đồng/người/ngày, nằm trong khung quy định của Trung ương.

Thứ hai, hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Hà Nội được đề xuất mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng. Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, mức hỗ trợ là 4 triệu đồng/người/tháng đối với một số vị trí chủ chốt và 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với lực lượng ở các đơn vị.

Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết dự kiến khoảng 229,66 tỷ đồng (tăng 161,32 tỷ đồng). Trong đó, kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các lực lượng phối hợp khác không hưởng lương ngân sách nhà nước 128 tỷ đồng cho 640.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; Kinh phí hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô 101,66 tỷ đồng/năm cho 1.968 cán bộ, chiến sĩ.

Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách thành phố và dự kiến triển khai ngay sau khi Nghị quyết được thông qua.

HĐND thành phố Hà Nội quyên góp hơn 150 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ

VOV.VN - Sáng 26/11, trước khai mạc kỳ họp thứ 28, các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Số tiền hơn 150 triệu đồng được chuyển về UBMTTQ Việt Nam Thành phố để kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống và tái thiết sản xuất.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: Công an Hà Nội Bộ Tư lệnh Thủ đô ngân sách Hà Nội bảo vệ an ninh chính trị mức chi hỗ trợ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Hà Nội đề xuất mức đền bù hỗ trợ di dời dân cư nội đô
VOV.VN - Để tái cấu trúc không gian đô thị, giảm áp lực dân số và hạ tầng tại khu vực nội đô lịch sử, Hà Nội khuyến khích dân di dời sang các đô thị mới kèm cơ chế đền bù, tái định cư hấp dẫn.

Hà Nội sắp có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe xăng sang xe điện
VOV.VN - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo "Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động" do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội, Sở Xây dựng TP. Hà Nội tổ chức sáng nay (6/1) tại Hà Nội.

Hà Nội tiếp tục trao 30 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
VOV.VN - Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ của thành phố cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục