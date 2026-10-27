Hà Nội đề xuất làm đường Vành đai 3,5 từ quốc lộ 2 đến Thượng Cát rộng 100m

Theo đề xuất, quy mô đầu tư dự án có điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 2, thuộc xã Nội Bài, điểm cuối tại phạm vi nút giao cầu Thượng Cát, thuộc xã Thiên Lộc. Tuyến đường đi qua địa bàn 4 xã gồm Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc, được định hướng đầu tư theo quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 80-100 m.

Dự án xây dựng cầu Thượng Cát nối hai bờ phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc.

Cụ thể, đoạn từ Km0+000 đến Km3+500 dài 3,5 km có nền đường rộng 80 m; đoạn từ Km3+500 đến Km12+360 dài 8,86 km có nền đường rộng 100 m, bao gồm nút giao đầu cầu Thượng Cát. Cả hai đoạn đều được định hướng bố trí đường chính 6 làn xe cơ giới và đường song hành 4 làn xe cơ giới.

Dự án thuộc nhóm A, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội được giao làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường; UBND 4 xã đảm nhiệm các dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Trong tổng mức đầu tư dự kiến 13.367,504 tỷ đồng, hợp phần xây dựng tuyến đường có kinh phí khoảng 10.637,415 tỷ đồng. Kinh phí dành cho công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật tại 4 xã gồm: Nội Bài khoảng 333,314 tỷ đồng; Quang Minh 972,277 tỷ đồng; Mê Linh 478,897 tỷ đồng và Thiên Lộc 945,601 tỷ đồng.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện trục Vành đai 3,5 theo quy hoạch, tăng cường kết nối khu vực đô thị trung tâm với phía Bắc Hà Nội, các tuyến giao thông hiện hữu và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần kết nối Quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, hỗ trợ phân luồng giao thông, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu và hạn chế ùn tắc khu vực nội đô.

Bên cạnh mục tiêu giao thông, dự án được định hướng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, hỗ trợ hình thành các khu đô thị, khu chức năng, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ mới, góp phần phát triển không gian đô thị đa trung tâm.

UBND Thành phố Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, triển khai dự án theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. UBND các xã có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời xử lý kiến nghị và các vấn đề phát sinh.

UBND Thành phố Hà Nội báo cáo và đề nghị HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 7, khóa XVII.