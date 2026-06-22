Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị

Sáng 22/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về phát triển Thủ đô Hà Nội; Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô Hà Nội. Đây là những cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Ngày 13/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, xác định định hướng phát triển dài hạn với mô hình không gian "9 cực - 9 trung tâm - 9 trục - 8 vành đai", trong đó phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, lấy đường sắt đô thị làm hạ tầng khung chiến lược, cùng với phát triển hạ tầng nhà ở được xác định là những trụ cột quan trọng tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.

- Tuyến số 1: Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài; - Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc- Dân Hòa - Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá; - Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh; - Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn Thành phố.

Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, hệ thống đường sắt đô thị còn là hạ tầng khung chiến lược để tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội, thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây; kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các cực tăng trưởng mới như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm và các địa phương trong Vùng Thủ đô; qua đó nâng cao năng lực liên kết vùng, tăng sức cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, Hà Nội xác định phát triển nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chiến lược, dài hạn nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở đa dạng của người dân. UBND Thành phố đã quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền của các dự án nhà ở thương mại để triển khai hai dự án nhà ở cho thuê gồm:

Các ô đất A2, A3 và A4 Khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng; Một phần quỹ đất thuộc Dự án khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội tại phường Việt Hưng, quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất điều chỉnh Dự án Công viên công nghệ thông tin sang Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dành hơn 11ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn.

Các dự án nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng có nhu cầu thuê nhà; đồng thời góp phần xây dựng thị trường nhà ở phát triển lành mạnh, bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại.

Thành phố Hà Nội xác định việc đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và nhà ở lần này không chỉ nhằm giải quyết những nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng, trung tâm động lực phát triển của cả nước.