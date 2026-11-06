Hà Nội dự kiến di dời 246 căn hộ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ trong năm 2027

Thông tin từ phường Định Công cho biết, ngày 5/11, UBND phường tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 28/10/2026 về thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 10/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội, liên quan đến xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội tại các dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, UBND phường Định Công phối hợp với các sở, ngành thành phố kiểm tra hiện trạng, xác định cụ thể số lượng, diện tích các căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại 4 tòa nhà CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát toàn bộ 246 căn hộ, thống kê chi tiết theo từng tòa nhà, từng tầng và từng căn hộ. Nội dung kiểm tra bao gồm xác định tình trạng sử dụng thực tế, trường hợp chủ sở hữu đang sinh sống, cho thuê hoặc đã chuyển nhượng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị liên ngành sẽ phân loại những hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phải phá dỡ, bảo đảm việc xử lý đúng quy định pháp luật và thẩm quyền.

Trong tháng 11 và tháng 12/2026, các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp xác định giá bồi thường, cập nhật danh sách các căn hộ thuộc diện di dời, đồng thời chuẩn bị phương án vận động người dân, bố trí nơi ở và sử dụng diện tích sau khi di dời.

Theo lộ trình dự kiến, việc di dời các hộ dân sẽ được triển khai trong năm 2027, trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác phá dỡ những hạng mục thuộc diện phải phá dỡ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027–2028, sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Bảo đảm quyền lợi người dân trong quá trình xử lý vi phạm

Bên cạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, vấn đề được chính quyền phường Định Công đặc biệt quan tâm là bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho những hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại hội nghị, đại diện cư dân bày tỏ những băn khoăn liên quan đến nơi ở, công việc, việc học tập của con em và những xáo trộn có thể phát sinh nếu phải di dời khỏi các căn hộ đang sinh sống.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng xem xét toàn diện, thận trọng các phương án xử lý, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực thi pháp luật và quyền lợi chính đáng của những gia đình đã mua nhà, sinh sống ổn định tại khu đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và đặc biệt là quyền, lợi ích hợp pháp của đông đảo người dân đang sinh sống tại các tòa nhà.

“Xử lý nghiêm các vi phạm nhưng không được chủ quan, nóng vội; không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Mọi phương án xử lý, di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch UBND phường Định Công phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND phường yêu cầu tập trung xác định chính xác hiện trạng 4 tòa nhà, đối chiếu hồ sơ pháp lý với thực tế, làm rõ các hạng mục có dấu hiệu vi phạm, tồn tại về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy.

“Số liệu rà soát phải chính xác, khách quan, có kiểm chứng, không chỉ dựa vào báo cáo của chủ đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn thành phố xem xét, đề xuất phương án xử lý”, ông Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo.

Đối với chủ đầu tư, lãnh đạo phường yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp, không né tránh, không kéo dài thời gian; cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời hồ sơ pháp lý, quy hoạch, thiết kế, giấy phép xây dựng, hoàn công, quản lý vận hành và các tài liệu liên quan. Chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ khắc phục theo kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt quan tâm quyền lợi và đời sống của người dân, Chủ tịch UBND phường giao các phòng chuyên môn, Công an phường, các tổ dân phố 27, 28, 29, 30 và ban quản trị các tòa nhà tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của các hộ dân. Các trường hợp chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng cần hỗ trợ phải được chủ động rà soát để chuẩn bị phương án bảo đảm an sinh xã hội.

“Quan điểm chung của lãnh đạo thành phố là đồng hành và bảo đảm an sinh xã hội tối đa cho các cư dân. Chính quyền thành phố cũng như phường cam kết đồng hành cùng cư dân”, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Để bảo đảm tiến độ, ông Nguyễn Tuấn Anh giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ và các lực lượng chức năng. Các phòng chuyên môn phải phân công cán bộ phụ trách từng nội dung, xác định tiến độ, kết quả; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

“Chúng tôi đồng cảm với bà con nhân dân khi có sự thay đổi, xáo trộn cuộc sống, không ai muốn thay đổi cả. Nhưng tôi khẳng định và cam kết với các đồng chí, với trách nhiệm là Chủ tịch UBND phường: Thứ nhất là đồng hành với 246 hộ. Thứ hai, tôi khẳng định qua các cuộc họp của lãnh đạo thành phố và nghị quyết HĐND thành phố, chắc chắn 246 hộ có nhu cầu, có nguyện vọng thì về nơi ở mới, chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây tại thời điểm này”, Chủ tịch UBND phường Định Công khẳng định.