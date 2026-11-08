Hà Nội dự kiến di dời 382 căn hộ tại hai dự án sai phạm của Mường Thanh

CT6-Bemes có 136 căn hộ, căn nhà dự kiến phải di dời

Việc xử lý các vi phạm tại những dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh đang được các địa phương trên địa bàn Hà Nội triển khai rà soát, xây dựng phương án thực hiện. Trong đó, hai dự án CT6-Bemes tại phường Kiến Hưng và khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ tại phường Định Công có tổng cộng 382 căn hộ, căn nhà được xác định sơ bộ thuộc diện phải di dời.

Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng) nằm tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, do CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch thiết kế được duyệt, dự án có hai tòa chung cư gồm CT6A và CT6B với 936 căn hộ chung cư cao tầng và 34 nhà ở thấp tầng, biệt thự liền kề.

Tại dự án chung cư CT6-Bemes, phường Kiến Hưng, kết quả rà soát ban đầu xác định có 136 căn hộ, căn nhà thuộc diện dự kiến phải di dời, gồm 126 căn hộ tại các khối chung cư cao tầng và 10 căn nhà thấp tầng.

Dự án CT6-Bemes gồm 3 tòa chung cư CT6A, CT6B và CT6C, được xây dựng với quy mô 1 tầng hầm liên thông, 32 tầng nổi và tum thang, sử dụng chung khối đế 3 tầng. Theo thiết kế và hiện trạng sử dụng, tầng 1 được bố trí làm sảnh, hành lang và khu kinh doanh dịch vụ, gồm 1 siêu thị và 56 ki-ốt. Từ tầng 2 đến tầng 32 được phân chia thành tổng cộng 1.584 căn hộ.

Qua kiểm tra, chính quyền phường Kiến Hưng xác định 126 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 của cả 3 tòa chung cư thuộc diện phải di dời để tháo dỡ, hoàn trả công năng theo quy hoạch.

Cụ thể, tại tòa CT6A có 60 căn hộ, gồm 42 căn ở tầng 2 và 18 căn ở tầng 3. Tòa CT6B có 37 căn hộ, trong đó 27 căn ở tầng 2 và 10 căn ở tầng 3. Tòa CT6C có 29 căn hộ, gồm 18 căn ở tầng 2 và 11 căn ở tầng 3.

Đối với khu nhà thấp tầng, dự án đã xây dựng 38 căn, quy mô 5 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 2.473m². Trong số này, 10 căn dự kiến phải di dời, phá dỡ để hoàn trả mặt bằng theo quy hoạch.

Đáng chú ý, trong 10 căn nhà nói trên, có 6 căn có phần lớn diện tích xây dựng nằm trên khu đất được quy hoạch làm trường mầm non. Bốn căn còn lại có phần lớn diện tích nằm trong phạm vi đất quy hoạch đường giao thông nội bộ.

Theo lãnh đạo phường Kiến Hưng, việc giải quyết những tồn tại tại dự án CT6-Bemes là nhiệm vụ phức tạp do tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Vì vậy, quá trình xử lý cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, các sở, ngành thành phố và chủ đầu tư.

Việc khắc phục vi phạm phải tuân thủ các nguyên tắc thành phố đặt ra, trong đó có yêu cầu bảo đảm phù hợp với quy hoạch, khả năng chịu tải của hạ tầng, an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và ổn định đời sống người dân.

Danh sách 12 dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư được xác định có vi phạm.

Còn theo ông Đào Quang Vinh Hiển, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Kiến Hưng, địa phương đã phối hợp với Công an phường rà soát địa chỉ, số căn hộ và thông tin chủ sử dụng. Đến nay, các thông tin liên quan cơ bản đã được xác định.

246 căn hộ tại Kim Văn - Kim Lũ dự kiến di dời giai đoạn 2027-2028

Bên cạnh CT6-Bemes, công tác rà soát, xử lý vi phạm cũng được triển khai tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc diện phải di dời. Chính quyền phường Định Công dự kiến triển khai việc di dời các hộ dân, phá dỡ và xử lý những hạng mục vi phạm tại 246 căn hộ này trong giai đoạn 2027-2028.

Như vậy, riêng tại hai dự án CT6-Bemes và Kim Văn - Kim Lũ, tổng cộng 382 căn hộ, căn nhà được xác định sơ bộ thuộc diện phải di dời để phục vụ việc xử lý các vi phạm xây dựng, khôi phục công năng và bảo đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Đây là những dự án nằm trong số các công trình thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh được xác định có vi phạm cần khắc phục. Theo kế hoạch của thành phố, việc xử lý không chỉ hướng tới giải quyết các tồn tại về trật tự xây dựng mà còn phải bảo đảm yêu cầu đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và an toàn công trình.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, việc xác định phương án di dời, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi cần được triển khai thận trọng, công khai, có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chủ đầu tư, nhằm hạn chế tối đa những tác động đến đời sống người dân.