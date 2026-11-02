Hà Nội dự kiến hỗ trợ hộ nghèo tối đa 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

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Theo Nghị quyết, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ 100% giá trị xe mới, nhưng không quá 20 triệu đồng. Giá trị làm căn cứ tính hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn hợp pháp khi mua xe, đã bao gồm thuế VAT, không tính phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và các khoản phát sinh khác.

Như vậy, người mua xe điện giá 18 triệu đồng có thể được hỗ trợ tương ứng 18 triệu đồng; nếu xe có giá 25 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng, phần còn lại do người mua tự chi trả. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần, tương ứng một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Để được hưởng hỗ trợ, người đề nghị phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND thành phố phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và 2027. Đồng thời, người này phải có thông tin “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên hệ thống VNeID thuộc địa bàn Hà Nội, được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Một điều kiện quan trọng khác là người đề nghị phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực; việc chuyển đổi phương tiện phải thực hiện trong thời gian chính sách áp dụng.