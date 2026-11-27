Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang lấy ý kiến các trường về dự thảo kế hoạch kiểm tra chung cuối học kỳ đối với học sinh lớp 5, 9 và 12 trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, toàn bộ học sinh lớp 5 sẽ làm bài kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận. Thời gian làm bài môn Toán là 40 phút, môn Tiếng Việt 60 phút.

Với học sinh lớp 9, hai môn kiểm tra là Toán và Ngữ văn, đều theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút mỗi môn.

Ở lớp 12, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, môn Toán thi trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài mỗi môn là 90 phút.

Nội dung kiểm tra bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với kiến thức học sinh đã học tính đến thời điểm kiểm tra.

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Hai đợt kiểm tra trong năm học

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức đợt kiểm tra đầu tiên vào ngày 18/12/2026, thời điểm cuối học kỳ I. Đợt thứ hai dự kiến diễn ra ngày 26/4/2027, vào cuối học kỳ II.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề, xây dựng ma trận, bản đặc tả và cung cấp đề kiểm tra cuối kỳ dùng chung thống nhất trên toàn thành phố.

Việc in sao, đóng gói và bàn giao đề được giao cho các xã, phường và cụm trưởng trường THPT phụ trách.

Công tác chấm bài được thực hiện theo một trong các phương án: chấm chéo giữa các trường cùng xã, phường đối với lớp 5 và lớp 9; chấm chéo giữa các cụm trường THPT đối với lớp 12; hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối, lớp khác thực hiện.

Sở yêu cầu các trường không để giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn chấm bài của lớp đang trực tiếp giảng dạy, trừ trường hợp bất khả kháng vì lý do khách quan.

Không dùng kết quả để xếp hạng trường

Điểm kiểm tra chung là điểm kiểm tra định kỳ cuối kỳ, được ghi vào hồ sơ đánh giá và học bạ số theo quy định của từng cấp học.

Đáng chú ý, dự thảo quy định không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các trường và giáo viên. Các trường không công khai so sánh thứ tự kết quả giữa các đơn vị.

Việc tổ chức kiểm tra chung nhằm có dữ liệu đánh giá kết quả học tập của học sinh trên phạm vi toàn thành phố, qua đó hỗ trợ công tác quản lý và điều chỉnh hoạt động dạy học.