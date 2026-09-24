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Hà Nội đưa 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó xuống lớp vẫn thiếu 7.200 giáo viên

Thứ Năm, 16:37, 24/09/2026
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VOV.VN - Sau sắp xếp, Hà Nội giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục, chuyển 1.710 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó, sang trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

Giảm đầu mối chưa phải là kết thúc việc sắp xếp

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục của thành phố giảm từ 2.356 xuống còn 1.097, tương đương giảm 53,4%.

Cùng với đó, Hà Nội đã chuyển 1.710 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó, sang trực tiếp giảng dạy; gần 500 trường hợp khác nghỉ theo chế độ hoặc theo nguyện vọng cá nhân.

Số cán bộ quản lý giáo dục của Hà Nội cũng giảm từ 5.484 xuống 3.202 người, tương ứng giảm 41,6%. Dù đã điều chuyển một lượng lớn cán bộ quản lý sang giảng dạy, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

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Dù đã điều chuyển một lượng lớn cán bộ quản lý sang giảng dạy, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách cấp học, phân hiệu, điểm trường; đồng thời hợp nhất quản trị về tổ chức, tài chính, tài sản, dữ liệu nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo từng cấp học và địa điểm.

Về sắp xếp cơ sở giáo dục, ông Phạm Ngọc Thưởng cho rằng các địa phương đã triển khai quyết liệt, nhanh chóng. Tuy nhiên, hoàn thành thủ tục sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc nhiệm vụ.

Theo Thứ trưởng, hiệu quả hoạt động, chất lượng quản lý và chất lượng dạy học mới là thước đo. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Ông yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho đội ngũ quản lý tiếp tục công tác; đồng thời không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến nền nếp dạy học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.

Bữa ăn bán trú phải “tiền kiểm là chính”

Về tổ chức bán trú, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết việc quản lý được thực hiện theo chuỗi, từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn mô hình, nhà cung cấp đến kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giao nhận, kiểm thực, lưu mẫu.

Các trường đồng thời công khai thực đơn, định lượng, mức thu, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ngành giáo dục Thủ đô có nhiều thuận lợi nhưng cũng chịu áp lực lớn do số học sinh đông, tuyển sinh đầu cấp, thiếu trường lớp, thiếu giáo viên và tổ chức bữa ăn bán trú.

Liên quan đến bữa ăn bán trú, ông Thưởng nhấn mạnh yêu cầu “tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm”. Nhà cung cấp phải đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phối hợp phù hợp với nhà trường.

“Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm”, ông Thưởng lưu ý.

Thu Hằng/VOV.VN
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