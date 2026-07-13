Tóm tắt

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 7/2026, hàng trăm hộ dân tại ngõ 381 Nguyễn Khang đang gấp rút tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng thông với Vành đai 2,5. Dù hiện trạng còn nham nhở rác thải và ô nhiễm sau những cơn mưa, người dân tại các phường vẫn đồng thuận mong chờ một trục kết nối giao thông hiện đại.