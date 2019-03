Hà Nội giải trình về vi phạm trật tự xây dựng

Đó là thông tin được đưa ra tại phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố diễn ra sáng nay 25/03.



Ảnh minh họa

Các vi phạm chủ yếu tại hơn 80 dự án lớn còn tồn đọng là xây dựng sai phép, thêm tầng, sai thiết kế, thậm chí là xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, hành lang đê điều…

Điều đáng nói là mặc dù đã có đẩy đủ quy định, chế tài để xử lý nhưng các công trình vi phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay, tập trung ở 7 quận, huyện, gồm Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoài Đức, Thạch Thất.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Lê Văn Dục, nguyên nhân của tình trạng này là do các quận huyện không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Về tiến độ xử lý, ông Lê Văn Dục cho biết: "Trong tháng 3 chúng tôi sẽ mời các sở ngành, trong từng nhóm vấn đề để giải quyết, còn vượt thẩm quyền chúng tôi sẽ mạnh dạn đề xuất chứ không để vi phạm trật tự treo, và có tiến độ để hoàn thành cho từng trường hợp một, đối với hơn 80 trường hợp này, sẽ hoàn thành trong tháng 3 và báo cáo đầu tháng 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện các cấp sử dụng bộ máy chuyên môn, cán bộ địa chính của phòng tài nguyên môi trường, phối hợp, tham mưu cùng với đội thanh tra, trật tự xây dựng phát huy hiệu quả của hai đội ngũ này, sẽ giải quyết được triệt để gốc vi phạm về đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công ích và kể cả đất rừng.”.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tại phiên giải trình, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đối với những vụ việc vi phạm trật tự xây dựng gây bức xúc, thành phố đã cử các đoàn thanh tra vào cuộc. Cụ thể với vụ vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn thanh tra đã có kết luận công khai những nội dung chưa được thực hiện theo kết luận của thanh tra Chính phủ năm 2006 và cả những vi phạm mới.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo để Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, 9 xã liên quan đến rừng Sóc Sơn và Sở Nông nghiệp, Sở Xây dựng sớm vào cuộc để xử lý dứt điểm các nội dung kết luận của thanh tra Chính phủ và những vấn đề mới phát sinh.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Ông Nguyễn Đức Chung cũng nêu rõ, thành phố sẽ quyết liệt xử lý dứt điểm những vi phạm về trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các trường hợp dung túng, bao che. Đồng thời chỉ rõ, một trong những nguyên nhân chính của tình trạng vi phạm trật tự xây dựng chậm được xử lý là do việc phát hiện vi phạm ở cơ sở không kịp thời, thậm chí có biểu hiện bao che làm ngơ của cán bộ cơ sở với chủ công trình vi phạm.

“Qua thanh tra, kiểm tra, chúng tôi cũng xác định, trong 3 năm qua có 98 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường đã bị kỷ luật và cách chức và có nhiều cán bộ thanh tra cũng bị xử lý. Có những cán bộ, có những vụ thanh tra đã chuyển cho công an thành phố và công an các quận, huyện đang điều tra. Thực trạng có cả những vi phạm. Hiện nay theo các báo cáo ban đầu của cơ quan điều tra Công an thành phố có dấu hiệu tội phạm liên quan đến làm giả giấy tờ cũng như làm sổ đỏ hợp pháp hóa cho các cơ sở xây dựng”, ông Chung nói./.

Đà Nẵng cưỡng chế, tháo dỡ khu du lịch xây dựng trái phép VOV.VN - Ngày 11/3, lực lượng chức năng Đà Nẵng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong Khu du lịch Thủy Lâm Viên.

Nguyên Nhung/VOV1

PC_Article_AfterShare_1