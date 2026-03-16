Hà Nội: Hàng loạt người trượt ngã khi lưu thông trên đường Tô Hiệu và Quang Trung

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trơn trượt xuất hiện từ sáng sớm trên đường Tô Hiệu và đường Quang Trung. Bùn đất ướt được cho là rơi vãi từ các xe chở đất phục vụ công trình xây dựng khi di chuyển qua khu vực này. Lớp bùn phủ trên mặt đường khiến nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy, bị mất lái và trượt ngã.

Nhiều xe máy bị trượt ngã tại đường Tô Hiệu

Đáng chú ý, khu vực xảy ra tình trạng trơn trượt kéo dài trên một đoạn đường khá lớn. Dù đã gần 10h sáng cùng ngày, mặt đường vẫn chưa được xử lý triệt để, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một số học sinh bị ngã khi đi đến trường

Một số người dân cho biết, từ sáng đến thời điểm giữa buổi sáng đã có rất nhiều trường hợp bị trượt ngã khi đi qua khu vực này. Có thông tin cho rằng số người bị ngã có thể lên tới hàng chục, thậm chí khoảng gần 100 trường hợp, chủ yếu là người đi xe máy.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cũng chia sẻ hình ảnh, cảnh báo những người di chuyển qua tuyến đường Tô Hiệu – Quang Trung cần đặc biệt chú ý, giảm tốc độ và quan sát kỹ để tránh xảy ra tai nạn.

Ghi nhận thực tế, chỉ trong 15 phút có tới hơn 10 phương tiện bị té ngã ở đường Tô Hiệu

Đoạn đường có bùn đất kéo dài hàng trăm mét

Tình trạng này kéo dài ra tận đường Quang Trung khiến nhiều phương tiện cũng gặp nạn

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc và đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để khắc phục tình trạng trơn trượt trên mặt đường.

Bên cạnh việc xử lý hiện trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xác minh các phương tiện chở đất làm rơi vãi bùn ra đường để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tình trạng này gây ra nguy hiểm rất lớn cho người dân khi lưu thông qua

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực trên cần di chuyển chậm, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để tránh trượt ngã. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ người dân trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến các phương tiện vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý.