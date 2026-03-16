中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội: Hàng loạt người trượt ngã khi lưu thông trên đường Tô Hiệu và Quang Trung

Thứ Hai, 12:01, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 16/3, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Tô Hiệu hướng ra đường Quang Trung, khu vực phường Hà Đông, Hà Nội bất ngờ gặp tình trạng trơn trượt nghiêm trọng do bùn đất rơi vãi trên mặt đường, khiến hàng loạt người đi xe máy bị té ngã.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trơn trượt xuất hiện từ sáng sớm trên đường Tô Hiệu và đường Quang Trung. Bùn đất ướt được cho là rơi vãi từ các xe chở đất phục vụ công trình xây dựng khi di chuyển qua khu vực này. Lớp bùn phủ trên mặt đường khiến nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy, bị mất lái và trượt ngã.

Nhiều xe máy bị trượt ngã tại đường Tô Hiệu

Đáng chú ý, khu vực xảy ra tình trạng trơn trượt kéo dài trên một đoạn đường khá lớn. Dù đã gần 10h sáng cùng ngày, mặt đường vẫn chưa được xử lý triệt để, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Một số học sinh bị ngã khi đi đến trường

Một số người dân cho biết, từ sáng đến thời điểm giữa buổi sáng đã có rất nhiều trường hợp bị trượt ngã khi đi qua khu vực này. Có thông tin cho rằng số người bị ngã có thể lên tới hàng chục, thậm chí khoảng gần 100 trường hợp, chủ yếu là người đi xe máy.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cũng chia sẻ hình ảnh, cảnh báo những người di chuyển qua tuyến đường Tô Hiệu – Quang Trung cần đặc biệt chú ý, giảm tốc độ và quan sát kỹ để tránh xảy ra tai nạn.

Ghi nhận thực tế, chỉ trong 15 phút có tới hơn 10 phương tiện bị té ngã ở đường Tô Hiệu
Đoạn đường có bùn đất kéo dài hàng trăm mét
Tình trạng này kéo dài ra tận đường Quang Trung khiến nhiều phương tiện cũng gặp nạn

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc và đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để khắc phục tình trạng trơn trượt trên mặt đường.

Bên cạnh việc xử lý hiện trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xác minh các phương tiện chở đất làm rơi vãi bùn ra đường để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tình trạng này gây ra nguy hiểm rất lớn cho người dân khi lưu thông qua

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực trên cần di chuyển chậm, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để tránh trượt ngã. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ người dân trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến các phương tiện vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: đường Tô Hiệu Hà Đông trơn trượt mặt đường xe chở đất rơi vãi bùn hàng loạt người ngã xe giao thông Hà Đông đường Quang Trung Hà Nội bùn đất trên mặt đường CSGT đường bộ số 7 mất an toàn giao thông xử lý xe vi phạm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sau lệnh tổng vệ sinh, rác thải vẫn "rơi vãi" đầy các không gian công cộng ở Hà Nội
Hà Nội xử lý các phương tiện làm rơi vãi gây ô nhiễm môi trường
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục