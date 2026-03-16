Hà Nội: Hàng loạt người trượt ngã khi lưu thông trên đường Tô Hiệu và Quang Trung
VOV.VN - Sáng 16/3, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Tô Hiệu hướng ra đường Quang Trung, khu vực phường Hà Đông, Hà Nội bất ngờ gặp tình trạng trơn trượt nghiêm trọng do bùn đất rơi vãi trên mặt đường, khiến hàng loạt người đi xe máy bị té ngã.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng trơn trượt xuất hiện từ sáng sớm trên đường Tô Hiệu và đường Quang Trung. Bùn đất ướt được cho là rơi vãi từ các xe chở đất phục vụ công trình xây dựng khi di chuyển qua khu vực này. Lớp bùn phủ trên mặt đường khiến nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy, bị mất lái và trượt ngã.
Đáng chú ý, khu vực xảy ra tình trạng trơn trượt kéo dài trên một đoạn đường khá lớn. Dù đã gần 10h sáng cùng ngày, mặt đường vẫn chưa được xử lý triệt để, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Một số người dân cho biết, từ sáng đến thời điểm giữa buổi sáng đã có rất nhiều trường hợp bị trượt ngã khi đi qua khu vực này. Có thông tin cho rằng số người bị ngã có thể lên tới hàng chục, thậm chí khoảng gần 100 trường hợp, chủ yếu là người đi xe máy.
Trên mạng xã hội, nhiều người dân cũng chia sẻ hình ảnh, cảnh báo những người di chuyển qua tuyến đường Tô Hiệu – Quang Trung cần đặc biệt chú ý, giảm tốc độ và quan sát kỹ để tránh xảy ra tai nạn.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc và đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để khắc phục tình trạng trơn trượt trên mặt đường.
Bên cạnh việc xử lý hiện trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xác minh các phương tiện chở đất làm rơi vãi bùn ra đường để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực trên cần di chuyển chậm, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để tránh trượt ngã. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ người dân trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến các phương tiện vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý.