Hà Nội hỗ trợ mọi đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai để khống chế Covid-19

Chiều nay (30/3) Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về một số nội dung hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng quân đội phun khử trùng khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai trong tối 28/3.

Theo đó, ngày 30/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và nghe Ban cán sự đảng UBND Thành phố Hà Nội báo cáo, xin ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Sau khi nghe Văn phòng Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Thành uỷ thống nhất kết luận: TP Hà Nội chia sẻ với khó khăn của Bệnh viện Bạch Mai và sẵn sàng hỗ trợ mọi đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai để cùng phối hợp, quyết tâm dập dịch tại Bệnh viện Bạch Mai vì tình hình chung của Thủ đô và cả nước.

Cụ thể, hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai các nội dung, gồm: Tổ chức cho các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tập trung tại khách sạn để đảm bảo sức khỏe cho các y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch. Đảm bảo ăn uống, sinh hoạt đẩy đủ và được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức đưa đón các y, bác sỹ đảm bảo các quy tắc an toàn phòng dịch.

Hỗ trợ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ y, bác sỹ, nhân viên y tế và bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm phương tiện, thiết bị và chi phí xét nghiệm.

Hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai, đảm bảo các nguyên tắc an toàn phòng chống dịch. Giao Công an Thành phố chi đạo Công an quận Đống Đa triển khai vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn và kịp thời./.