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Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Thứ Năm, 11:59, 29/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đáp ứng điều kiện quy định. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện sẽ được xem xét hỗ trợ thêm.

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Mỗi hộ gia đình lắp đặt đồng bộ cả hai hệ thống có thể được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng ( Ảnh minh họa)

Cụ thể, hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối thiểu 1 kWp được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng. Với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ, có dung lượng tối thiểu 1 kWh, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng. Như vậy, mỗi hộ gia đình lắp đặt đồng bộ cả hai hệ thống có thể được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.

Kinh phí hỗ trợ được chi trả thông qua chủ hộ; trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục phải tuân thủ quy định. Mỗi nhà được hỗ trợ một lần, bảo đảm công khai, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành theo quy định và áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến giai đoạn 2026-2030 khoảng 158,76 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách cấp thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Đ. Hưng/VOV.VN
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