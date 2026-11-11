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Hà Nội hoàn thành 125 quy hoạch trong năm 2026: Tiến độ phải đi đôi với chất lượng

Thứ Tư, 09:10, 11/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng việc hoàn thành 125 quy hoạch trong năm 2026 là rất cấp thiết, nhưng không thể vì sức ép thời gian mà xem nhẹ chất lượng.

Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt 125 đồ án quy hoạch trong năm 2026 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trước khối lượng công việc lớn và thời gian không còn nhiều, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không chạy theo số lượng, tiến độ mà xem nhẹ chất lượng quy hoạch.

ha noi hoan thanh 125 quy hoach trong nam 2026 tien do phai di doi voi chat luong hinh anh 1
Toàn cảnh cuộc họp.

Tăng tốc hoàn thành 125 quy hoạch trong năm 2026

Theo Kế hoạch số 331/KH-UBND, Hà Nội phải tổ chức lập tổng cộng 125 quy hoạch, bao gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; 44 quy hoạch chung xã; 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng. Đây là khối lượng công việc lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng phát triển của Thủ đô trong dài hạn.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác lập, thẩm định và phê duyệt 125 quy hoạch ngay trong năm 2026. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 22 quy hoạch phân khu đô thị thuộc các khu vực động lực phát triển và 44 quy hoạch chung xã.

Theo báo cáo tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền do Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì, đến nay, 23/44 quy hoạch chung xã đã trình hồ sơ thẩm định; 48/63 quy hoạch phân khu đô thị đang trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Đây là những bước triển khai quan trọng, song khối lượng công việc còn lại đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Đối với 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, Sở Xây dựng được giao tổ chức lập 4 quy hoạch, gồm giao thông; cấp nước; cao độ nền và thoát nước; không gian ngầm. Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập.

Hiện 4/5 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Riêng nhiệm vụ Quy hoạch không gian ngầm đang được thẩm định, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026. Cả 5 quy hoạch chuyên ngành đang được tổ chức lập, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch thẩm định, trình duyệt các đồ án, đồng thời kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Một trong những giải pháp được thành phố đặt ra là nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch, đặc biệt là khẩn trương hoàn thành lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các quy hoạch phân khu đô thị.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các sở, ngành và cơ quan liên quan thực hiện cơ chế “làn xanh” trong tham gia ý kiến thẩm định, với thời hạn không quá 5 ngày làm việc. Giải pháp này nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế tình trạng chậm trễ trong phối hợp giữa các cơ quan, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch.

Tuy nhiên, việc rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng công tác chuẩn bị, trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch và năng lực thẩm định của các đơn vị chuyên môn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận những nỗ lực của các xã trong triển khai lập quy hoạch chung. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cơ bản cả 44 quy hoạch chung xã đã hoàn thành việc chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. Đây là kết quả đáng ghi nhận về tiến độ. Tuy nhiên, chất lượng các đồ án cần tiếp tục được Sở Xây dựng xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua.

ha noi hoan thanh 125 quy hoach trong nam 2026 tien do phai di doi voi chat luong hinh anh 2
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp.

Quy hoạch phải gắn với sinh kế người dân và động lực phát triển địa phương

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt của nhiệm vụ quy hoạch lần này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là công việc chưa có tiền lệ, đòi hỏi tư duy dài hạn, cách tiếp cận tổng thể và sự tính toán thận trọng trong từng đồ án cụ thể.

Theo đó, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026 là rất cấp thiết, nhưng không thể vì sức ép thời gian mà xem nhẹ chất lượng. Nếu quy hoạch thiếu chi tiết, thiếu tính đồng bộ hoặc không tính toán đầy đủ những yêu cầu phát triển trong tương lai, có thể dẫn đến những bất cập kéo dài, thậm chí hình thành các quy hoạch treo, gây hệ lụy đối với sự phát triển của Thủ đô.

Đối với 44 quy hoạch chung xã, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức rà soát, thẩm định kỹ lưỡng. Việc thẩm định cần được thực hiện theo nhóm các xã có vị trí liền kề, có mối liên hệ về không gian phát triển, thay vì xem xét riêng lẻ từng địa bàn.

Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức không gian, đặc biệt là kết nối hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa các xã. Nếu mỗi địa phương xây dựng quy hoạch theo cách riêng, thiếu sự liên kết tổng thể, nguy cơ xuất hiện những điểm nghẽn về hạ tầng và sự thiếu đồng bộ trong phát triển là khó tránh khỏi.

Đối với các quy hoạch phân khu đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kế thừa những nội dung hợp lý của các quy hoạch hiện có, đồng thời cập nhật những định hướng phát triển mới. Sở Xây dựng cần nghiên cứu tổ chức thẩm định theo từng nhóm đồ án gắn với các cực, khu vực phát triển, bảo đảm tính thống nhất, tránh chia tách manh mún.

Đặc biệt, một trong những vấn đề được người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh là quy hoạch không chỉ giải quyết bài toán tổ chức không gian xây dựng mà phải gắn chặt với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Qua rà soát, một số đồ án quy hoạch phân khu hiện chủ yếu tập trung vào bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất, trong khi chưa làm rõ địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì, khai thác lợi thế ra sao và tạo sinh kế cho người dân như thế nào.

Đây là vấn đề cần được khắc phục trong quá trình hoàn thiện các đồ án. Bởi nếu quy hoạch chỉ xác định vị trí các khu chức năng, công trình xây dựng mà thiếu định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh và việc làm, địa phương sẽ khó có cơ sở tổ chức điều hành, huy động nguồn lực và khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phối hợp với địa phương làm rõ mô hình phát triển, những ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế. Quy hoạch phải trả lời được những câu hỏi căn bản: Địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, người dân làm gì, làm nghề gì và tạo ra giá trị kinh tế ra sao?

Theo yêu cầu này, quy hoạch chung xã cần được xem xét đồng thời cả hai phương diện: tổ chức không gian xây dựng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Đối với những địa bàn có đặc thù hoặc đang có sự thay đổi lớn về định hướng phát triển, việc lựa chọn mô hình phát triển càng phải được nghiên cứu thận trọng, bảo đảm phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các địa phương để làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với những khu vực có yêu cầu tăng trưởng cao.

Đối với Sở Xây dựng, trách nhiệm được đặt ra đặc biệt nặng nề khi vừa tham gia tổ chức lập quy hoạch, vừa thực hiện nhiệm vụ thẩm định. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động tối đa đội ngũ cán bộ chuyên môn, tổ chức làm việc khẩn trương, liên tục, kể cả ngoài giờ, để bảo đảm tiến độ đề ra.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với nâng cao chất lượng thẩm định, kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu đồng bộ hoặc những nội dung chưa phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô.

Với mục tiêu hoàn thành 125 quy hoạch trong năm 2026, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ: bảo đảm tiến độ triển khai và nâng cao chất lượng từng đồ án. Đây không đơn thuần là việc hoàn thành một khối lượng lớn hồ sơ quy hoạch, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành không gian phát triển, kết nối hạ tầng và xác lập các động lực tăng trưởng trong tương lai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và sự cam kết của các cơ quan chuyên môn, thành phố có thể hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không chỉ được đánh giá bằng số lượng đồ án hoàn thành hay thời điểm phê duyệt, mà quan trọng hơn là chất lượng thực chất, tính khả thi và giá trị lâu dài của mỗi quy hoạch.

Nguyễn Hùng/VOV.VN
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