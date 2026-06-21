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Chủ Nhật, 06:15, 21/06/2026

Hà Nội hoàn trả mặt đường sau dự án chống ngập: Nhiều gồ ghề, nham nhở mất an toàn

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VOV.VN - Sau khi dự án chống ngập cục bộ nội đô Hà Nội hoàn thành, nhiều tuyến phố như Võ Chí Công, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Trần Quang Khải xuất hiện tình trạng mặt đường hoàn trả nhiều vị trí lồi lõm, nắp hố ga chênh cao, mặt đường nham nhở gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
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Dự án chống ngập cục bộ nội đô Hà Nội được triển khai trên nhiều tuyến phố từ tháng 3/2026, góp phần nâng cấp hệ thống hạ tầng thoát nước đô thị.
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Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thi công, mặt đường nhiều tuyến đường như Ngô Quyền, Trần Quang Khải, Võ Chí Công, Nguyễn Trãi... trở thành những lát cắt gồ ghề, lồi lõm.
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Ghi nhận của phóng viên, dòng phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi chiều 20/6.
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Mặt đường nham nhở khiến các phương tiện phải giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực.
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Nắp hố ga nhô cao nguy hiểm cho các phương tiện đi qua.
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Cùng với đó là đá dăm lổn nhổn trên mặt đường gây trơn trượt đối với phương tiện. Người đi xe máy liên tục phải đánh lái tránh các vị trí hố ga dang dở và những điểm lồi lõm trên mặt đường
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Có chố nắp hố ga lại tụt  thụt sâu so với mặt đường tạo thành những điểm mất an toàn giao thông.
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Các phương tiện di chuyển qua công trường phải lưu thông chậm để tránh va chạm và hạn chế nguy cơ tai nạn.
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Trên đường Võ Chí Công việc hoàn trả mặt đường sau đào đường cũng hết sức cẩu thả.
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Nhiều vị trí hoàn trả mặt đường không đồng đều, lớp nhựa thảm mới chênh lệch cao độ so với mặt đường cũ.

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Một số khu vực vẫn còn đất đá và bụi bẩn.
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Sau nhiều phản ánh của người dân, một số đoạn trên đường Võ Chí Công đang được bóc dỡ lớp hoàn trả không đạt yêu cầu để thảm lại.
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Tại khu vực dải phân cách bồn cây bằng bê tông với lớp đất trồng cây dày khoảng 0,7m được đổ lên trên nền bê tông. Người dân bày tỏ lo ngại việc trồng các cây bóng mát có kích thước lớn trong bồn cây có độ sâu đất hạn chế sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng lâu dài của cây.
Đ.Hưng- Sỹ Thành/VOV.VN
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