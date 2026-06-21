Chủ Nhật, 06:15, 21/06/2026
Hà Nội hoàn trả mặt đường sau dự án chống ngập: Nhiều gồ ghề, nham nhở mất an toàn
VOV.VN - Sau khi dự án chống ngập cục bộ nội đô Hà Nội hoàn thành, nhiều tuyến phố như Võ Chí Công, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Trần Quang Khải xuất hiện tình trạng mặt đường hoàn trả nhiều vị trí lồi lõm, nắp hố ga chênh cao, mặt đường nham nhở gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
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