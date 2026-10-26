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Hà Nội huy động hơn 77 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội

Thứ Hai, 22:51, 26/10/2026
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VOV.VN - Tối 26/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026, vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh trên địa bàn Thành phố”.

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; và lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội.

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao hỗ trợ cho các địa phương

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Tại thời điểm chương trình kết thúc, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ trên 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm vào Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội.

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, từ sau Chương trình năm 2025 đến thời điểm tổng hợp báo cáo tháng 10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp Thành phố đã vận động, tiếp nhận trên 116 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường vận động, tiếp nhận trên 126 tỷ đồng. Từ nguồn lực vận động được, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và hàng nghìn suất quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, Tết.

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Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, “tương thân, tương ái” của dân tộc, trong nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, đi đầu trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người yếu thế trong xã hội.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Bùi Huyền Mai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố.

“Với truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội, cùng sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, mang đến thêm nhiều cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những hoàn cảnh còn khó khăn”, bà Bùi Huyền Mai bày tỏ tin tưởng.

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Ngân hàng Agribank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội của Thủ đô

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao hỗ trợ sinh kế thông qua đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 30 xã, phường có hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời vinh danh 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của thành phố.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm 2026 là hoạt động giao lưu, kết nối trực tiếp với chủ đề “Kết nối yêu thương - Sẻ chia hy vọng”, được tổ chức từ điểm cầu chính tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đến 3 điểm cầu tại các xã Kiều Phú, Đa Phúc và Hát Môn.

Đáng chú ý, đến nay Hà Nội hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình năm 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại và giàu tình nhân ái.

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Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

VOV.VN - Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Linh Thương-CTV Bảo Ngọc/VOV.VN
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