Hà Nội khen thưởng 7 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam

Thứ Năm, 18:09, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố (TP) Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất 7 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai), đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho một cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ vụ cháy xảy ra tại nhà số 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 7 cá nhân đã dũng cảm tham gia cứu người, góp phần hạn chế thiệt hại trong vụ cháy. Mỗi cá nhân được thưởng mức tiền tương đương 4,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng TP Hà Nội, chuyển qua Công an TP Hà Nội và UBND phường Hoàng Mai để chi trả.

ha noi khen thuong 7 ca nhan dung cam cuu nguoi trong vu chay tai linh nam hinh anh 1
Vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai)

Các cá nhân được khen thưởng gồm: ông Nguyễn Lê Tú (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội); ông Nguyễn Văn Cường, ông Nguyễn Tiến Long, ông Nguyễn Văn Đáp, ông Nguyễn Văn Nghĩa cùng trú tại khu vực Lĩnh Nam; Trung tá Nguyễn Tuấn Anh và Đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP Hà Nội.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Văn Dung (quê Ninh Bình, tạm trú tại phường Hoàng Mai) do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cứu người tại vụ cháy nêu trên.

Việc khen thưởng kịp thời nhằm ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân trong tình huống khẩn cấp, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, vì cộng đồng.

PV/VOV.VN
